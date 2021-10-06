Жінка продефілювала разом з моделями і табличкою в руках, на якій було написано "надмірне споживання = вимирання".

Учасниця природоохоронної організації зірвала показ на Паризькому тижні моди - жінка вийшла на подіум з транспарантом.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався під час показ колекції весна-літо 2022 від модного дому Louis Vuitton, створеної дизайнером Ніколя Жеск'єром.

Очевидно, глядачі, серед яких були кінодіви Катрін Деньов і Ізабель Юппер, а також глава компанії LVMH Бернар Арно, навіть не відразу зрозуміли, що відбувається, коли на подіум вийшла екоактивістка з французької організації "Друзі Землі" (Amis de la Terre France).

Як жінці вдалося потрапити за куліси - невідомо, але вона продефілювала разом з моделями і табличкою в руках, на якій було написано "надмірне споживання = вимирання".

У якийсь момент охоронці все ж схаменулися і повалили активістку на підлогу, після чого вивели із залу. Моделі при цьому продовжили показ.

Читайте такожЗнамениті Brioni і Yves Saint Laurent відмовляються від натурального хутраВ Amis de la Terre France заявили, що обрали своєю ціллю Louis Vuitton, щоб привернути увагу до проблеми надмірного споживання.

"LVMH є світовим лідером в області розкоші і несе відповідальність за тенденції, що спонукають текстильну промисловість оновлювати колекції все швидше і виробляти все більше", - заявила представниця руху Альма Дюфур.

Як вже повідомляв УНІАН, на Тижні моди в Парижі, який почався 28 жовтня, дебютувала в якості моделі молодша дочка покійного засновника Apple Стіва Джобса, 23-річна Ів.

Автор: Станіслав Кожемякін