За словами Дуди, це було в інтересах України.

Україна від самого початку повномасштабної війни намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. Про це заявив експрезидент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю журналісту Богдану Римановському.

"Вони (українці - УНІАН) із самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, і було б найкраще, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО", - сказав він.

За словами Дуди, Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти росіян. Він додав, що Польща не могла піти на це.

Експрезидент Польщі також сказав, що президент України Володимир Зеленський намагався тиснути на Варшаву. Він додав, що восени 2022 року, коли на територію Польщі впала ракета, український лідер нібито почав вимагати заявити про те, що це була російська ракета.

Чи відправить Польща свої війська в Україну

Раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Варшава не відправлятиме війська в Україну після завершення бойових дій. Він запевнив, що Польща створить бази та організує логістику для військ, які братимуть участь у подібній місії.

За словами Залевського, завдання Польщі - забезпечити безпеку на її кордоні з РФ і Білоруссю. Він підкреслив, що там загроза "настільки велика", що Польща не може послабити свої сили.

