Українські військові повинні провести перевірку "дивних подій" з угорськими розвідувальними дронами.

Президент України Володимир Зеленський доручив українським військовим належно реагувати, якщо угорські розвідувальні дрони знову будуть порушувати повітряний простір України. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно - для оборони нашої держави", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Він переконаний, що українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів. Окремо глава держави висловив сподівання, що в Угорщині дослухаються до заклику президента США Дональда Трампа щодо необхідності припинення купівлі російських енергоносіїв.

"Цінуємо позицію Президента Трампа щодо тих у Європі, хто досі купує російську нафту й проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО й будуть поважати Президента Сполучених Штатів – зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги", - зазначив Зеленський.

За словами президента України, Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії. "Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація у Європі може стати сильнішою без Росії", - додав Зеленський.

Угорські дрони-розвідники над Україною: що відомо

Як повідомляв УНІАН, повітряний простір України порушили, ймовірно, угорські дрони-розвідники. Як розповів глава держави, про це йому доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Попередньо, БпЛА могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. У зв’язку з цим президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто накинувся на Зеленського зі звинуваченнями після його заяви про угорські дрони. У своєму дописі в соціальній мережі Х він заявив, що президент України 1втрачає глузд через свою антиугорську одержимість" і "починає бачити те, чого насправді немає".

Вас також можуть зацікавити новини: