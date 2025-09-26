Відомо, що перед своєю промовою прем'єр-міністр Ізраїлю наказав армії країни встановити гучномовці навколо сектора Гази.

Більшість чиновників та дипломатів у залі Генеральної Асамблеї ООН покинули приміщення, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вийшов на сцену для виступу в п'ятницю. Про це пише Axios.

Під час своєї промови політик заявив, що Ізраїль "завершить справу" в Газі і зробить це якомога швидше.

"Перед промовою він наказав ізраїльській армії встановити гучномовці навколо сектора Гази, щоб транслювати його слова палестинцям у Газі. Він також заявив, що ізраїльська розвідка перехопила телефони жителів Гази, щоб транслювати промову в прямому ефірі", - зазначили у виданні.

Також Нетаньягу закликав лідерів ХАМАС здатися, скласти зброю та звільнити заручників.

"Майже всі представники арабських і мусульманських країн, а також представники кількох африканських і європейських країн, як видається, покинули зал", - підкреслили в Axios.

Відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовила палестинському президенту Махмуду Аббасу видати візу для виступу в ООН, однак Генеральна Асамблея переважною більшістю голосів дозволила йому виступити онлайн.

У своїй промові він сказав, що палестинці ніколи не покинуть Газу, попри всі страждання, яких вони зазнали.

Ситуація на Близькому Сході - що відомо

Як писав УНІАН, Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина. Як написало BBC, визнання держави Палестина - це серйозна зміна у зовнішній політиці Великої Британії, оскільки останніми роками країна заявляла, що визнання має відбуватися в рамках мирного процесу і в потрібний момент.

Згодом французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна офіційно визнає державу Палестина. Він вважає, що настав час для того, щоб ХАМАС звільнив 48 заручників, яких утримує.

"Настав час, бо скрізь панує надзвичайна ситуація. Настав час миру, бо залишилися лічені миті, щоб його втримати. Ніщо, ніщо вже не виправдовує продовження війни в Газі. Усе наказує покласти їй край", - підкреслив Макрон.

Водночас Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із жорсткою заявою з приводу визнання держави Палестина. Там "категорично відкидають" визнання Палестини і що цей крок не сприяє миру.

"Ізраїль не прийме жодного відірваного від реальності та вигаданого тексту, який намагається змусити його погодитися на неприйнятні кордони", - додали у міністерстві.

