Міністерство оборони Угорщини також заперечує факт порушення повітряного простору України своїми дронами.

У відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на території України було зафіксовано угорський безпілотник, Міністерство оборони цієї країни заявило, що порушення українського повітряного простору не було, пише Telex.

"Заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності", - йдеться в заяві оборонного відомства Угорщини.

Міноборони Угорщини додало, що наказу стосовно польоту дрона на угорсько-українському кордоні не надходило.

"Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому, оборонне відомство Угорщини зазначило, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", - зазначило угорське відомство.

Угорські дрони над Україною: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Зеленський припустив, що вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський дав доручення українським військовим належно реагувати, якщо угорські розвідувальні дрони знову будуть порушувати повітряний простір країни. Також президент України доручив військовим провести повну перевірку з цього приводу.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто накинувся в соцмережі Х на президента України через заяву про заліт угорських дронів. Він написав, що Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Сіярто додав, що він починає бачити те, чого насправді немає. Окрім цього, очільник МЗС України Андрій Сибіга у відповідь на цю різку заяву написав, що Україна бачить з боку уряду Угорщини лицемірство і моральну деградацію.

