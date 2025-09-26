Зеленський просив американського лідера про крилаті ракети "Томагавк", але той ухилився від згоди.

Україна кілька разів просила США про передачу крилатих ракет Tomahawk, але Білий дім так і не дав на це згоди. Про це пише Axios із посиланням на обізнані джерела.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв’ю розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у вівторок він просив американського лідера надати Україні систему озброєння, сама наявність якої в руках ЗСУ змусила б Кремль розпочати мирні переговори.

Зеленський не сказав, яку саме зброю просив у Трампа, але неназваний український чиновник та інше поінформоване джерело підтвердили Axios, що йшлося про крилаті ракети "Томагавк".

Відео дня

За даними видання, Україна кілька разів протягом року порушувала питання про "Томагавки" перед США, зокрема вони були у списку обладнання, яке Київ запросив кілька місяців тому.

"Це була єдина система озброєння у списку, яку Трамп не погодився продати країнам НАТО для потреб України", – пише Axios із посиланням на джерела.

Автори публікації зазначають, що відмова Трампа надати "Томагавки" може пояснюватися не лише страхом ескалації, але досить обмеженими запасами самих ракет.

Війна в Україні: питання зброї

Як писав УНІАН, напередодні українські зенітники збили російський фронтовий бомбардувальник Су-34. Військовий експерт Роман Світан висловив припущення, що українська ППО на фронті стала значно щільнішою останнім часом, наслідком чого і стало збиття літака.

Також ми розповідали, що в Європі хочуть налагодити власне виробництво елементів зенітно-ракетного комплексу Patriot, аби менше залежати в цьому питанні від США.

Вас також можуть зацікавити новини: