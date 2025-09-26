У деяких випадках допомогу можуть взагалі скасувати.

У Бундестазі сталася суперечка через реформу Bürgergeld, яка передбачає державну допомогу, що діє в Німеччині. Відомо, що канцлер Фрідріх Мерц взяв на себе відповідальність за підготовку цієї реформи та наголосив, що не віддасть її на відкуп Міністерства праці. Про це пише BILD.

Водночас глава міністерства Бербель Бас публічно йому заперечила та заявила, що законопроєкт "був розроблений співробітниками міністерства праці ще влітку".

За її словами, нові правила мають бути помітно суворішими. Зокрема у проєкті прописані такі заходи: якщо одержувач допомоги пропускає зустрічі в центрі зайнятості та ігнорує вимоги щодо пошуку роботи, то його виплати можуть скоротити на 30% впродовж трьох місяців.

"Ще жорсткіше будуть діяти при систематичній відмові від "відповідних вакансій": в цьому випадку допомогу можуть повністю скасувати. Крім того, перш ніж отримувати виплати, громадяни повинні будуть використовувати власні накопичення - до встановленого ліміту. А тим, хто живе в "занадто дорогому" житлі, доведеться відразу переїжджати, а не залишатися там ще рік, як зараз", - пояснили у BILD.

Крім того, реформа також направлена на боротьбу з шахрайством, а саме з випадками, коли мігранти з Болгарії та Румунії оформлюють допомогу при мінімальному працевлаштуванні.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що Україна підготує систему соцпідтримки для біженців, які захочуть повернутися. За її словами, держава має заздалегідь підготувати українську систему соцпідтримки, а саме надати тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу нашим людям.

"Так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення. Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів", - наголосила Верещук.

Також повідомлялось, що у Польщі ухвалили новий закон про допомогу українцям. Цей закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які тікали від війни, до 4 березня 2026 року. Крім того, документ посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги.

"Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування", - пояснили журналісти "Польського радіо".

