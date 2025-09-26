Щоб отримувати соціальні виплати в Польщі, українці повинні бути працевлаштованими та сплачувати податки.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий урядовий закон про надання допомоги громадянам України.

Як пише PAP, про це повідомив очільник Канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький.

Положення закону передбачають виплати для українців у межах соціальної програми "Родина+" (800+) за умови працевлаштування одного з батьків дитини.

"Президент змусив цей уряд нарешті обмежити виплати для громадян України, особливо для тих, хто не працює в Республіці Польщі (або тим), хто навіть не перебуває тут… Це, власне, кінець туризму з України за рахунок польського платника податків", - повідомив Богуцький.

Він наголосив, що це останній підписаний Навроцьким закон, який стосується такої форми допомоги громадянам України, мовляв, президент Польщі більше не підпише жодного іншого закону щодо підтримки українців.

Богуцький підкреслив, що тепер українцям, які приїхали в Польщу, рятуючись від повномасштабної війни, доведеться перейти до "нормальних умов" легалізації.

За його словами, 29 вересня до Сейму будуть подані законопроєкти про подовження періоду, після якого іноземці можуть претендувати на польське громадянство, а також про кримінальне переслідування за "пропагування ідеології бандеризму".

Новий закон про підтримку українців у Польщі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня уряд Польщі схвалив новий законопроєкт про допомогу біженцям з України. Відповідно до нього українці зможуть отримувати виплати в межах програм "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки" залежно від професійної активності на території Польщі. Ця активність передбачає належне працевлаштування та плату податків. Виняток передбачений для тих, хто виховує дітей з інвалідністю – за умови надання відповідної довідки з польських установ.

