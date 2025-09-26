У МЗС РФ попередили, що всі російські дрони, які в найближчому майбутньому битимуть по країнах НАТО, нібито будуть запущені українцями.

У Росії анонсували удари російських дронів по об'єктах НАТО в Румунії та Польщі і заздалегідь поклали відповідальність за них на Україну. Відповідну заяву у своєму Телеграм зробила офіційний речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Посилаючись на угорські ЗМІ, вона заявила, що Україна нібито готує провокацію з метою втягнути НАТО в пряму війну з Росією. За її словами, "план київського режиму" полягає в тому, щоб відремонтувати кілька трофейних російських дронів, начинити їх вибухівкою і запустити по великих транспортних хабах НАТО в Польщі та Румунії.

Захарова стверджує, що ще 16 вересня на Яворівський полігон у Львівській області нібито були завезені відремонтовані російські дрони "Герань" (вони ж "Шахед").

"Як пишуть угорські журналісти, причина цих дій Зеленського проста - ЗСУ зазнають нищівної поразки. Розгром армії відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру", - заявила Захарова, явно суперечачи реаліям на фронті.

За її словами, через цю нібито підготовлювану провокацію Європа опинилася на порозі Третьої світової війни. Чим саме Росія воюватиме проти НАТО, якщо вже понад рік не може захопити райцентр Покровськ на Донбасі, Захарова не уточнила.

Російські провокації проти НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, у країнах НАТО останнім часом все частіше фіксують появу невідомих дронів над різними військовими і стратегічними об'єктами. Сьогодні стало відомо про черговий такий епізод на півночі Німеччини.

На думку українського експерта у сфері зв'язку, РЕБ і дронів Сергія "Флеша" Бескрестнова, запуски цих невідомих безпілотників здійснюють екіпажі суден російського "тіньового" танкерного флоту.

Також ми писали, що цього тижня в Москві відбулася таємна зустріч європейських дипломатів із росіянами, на якій представники країни-агресора побічно зізналися в навмисних провокаціях проти НАТО. Зокрема заліт трьох російських винищувачів у небо Естонії нібито був "відповіддю" на українські удари по Криму.

