Зеленський: Трампу пояснили, як РФ намагається всіх надурити

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що американський президент Дональд Трамп добре знає те, як Росія намагається усіх надурити. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.
"Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться", - наголосив Зеленський.
Водночас, попри ці факти, російські загарбники "все-одно відповідають тільки новими спробами штурмів і новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі".
"Реально хворі на війну, і чи можливо їх вилікувати – це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитися, – це сила, сильні рішення, сильна допомога", - відзначив Зеленський.
За його словами, про це він говорив в Нью-Йорку з багатьма близькими партнерами, у тому числі з президентом США Дональдом Трампом.
"Президент Трамп дуже добре поінформований про ситуацію на фронті, про те, що росіяни роблять і в чому вони намагаються всіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну. Рецепти є. Важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємося", - підкреслив Зеленський.
Окремо глава держави повідомив, що провів Ставку Верховного Головнокомандувача. На Ставці Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українські армії.
Зміна позиції Трампа - останні новини
Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Зеленський провів зустріч з Трампом у Нью-Йорку. Після цієї зустрічі президент США вперше висловив переконання, що Україна здатна боротися і повернути окуповані Росією території.
Водночас Зеленський відмовився повідомляти подробиці щодо зміни риторики Трампа.