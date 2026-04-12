Пєсков заявив, що Росія готова продавати газ Європі, але є нюанс, - ЗМІ

Він розповів про пріоритети Моски у цьому питанні.

Росія розглядає продовження постачання блакитного палива до європейських країн, проте за певних умов. Про це повідомляє Reuters із посиланням на російське ЗМІ.

Як зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков у неділю, пріоритети Москви у газовому питанні наразі змістилися. За його словами, експорт до Європейського Союзу тепер залежить від заповненості інших напрямків.

"Росія готова продовжувати постачання газу до Європейського Союзу, "якщо після поставок на альтернативні ринки залишаться обсяги"", – цитує слова Пєскова російське агентство ТАСС.

Відео дня

Водночас у Кремлі визнають, що європейський ринок не залишиться порожнім навіть у разі повної відсутності російського ресурсу.

На думку речника:

"Європа знайде спосіб купувати газ, навіть якщо Росія його не постачатиме".

Заява щодо миру в Україні

Раніше УНІАН писав, що ініціативи припинення вогню, як-от на Великдень, у Кремлі назвали виключно гуманітарними й такими, що не впливають на загальну стратегію війни.

За словами Пєскова, Росія не планує зупиняти бойові дії та продовжить війну доти, доки Київ не погодиться на її вимоги. У Москві традиційно перекладають відповідальність за продовження війни на українську сторону, заявляючи, що "все може завершитися хоч сьогодні", якщо буде ухвалене відповідне рішення.

