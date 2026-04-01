Енергетична криза в ЄС: Єврокомісія закликала громадян працювати з дому, – Politico

Європа зіткнулася з "дуже серйозною ситуацією" через конфлікт у Перській затоці.

Європейська комісія закликала людей працювати з дому, менше їздити на автомобілях і літати на літаках, а країни ЄС – терміново впроваджувати відновлювані джерела енергії, попередивши про затяжну енергетичну кризу внаслідок конфлікту в Перській затоці.

У своїй промові, що нагадує про перші дні пандемії коронавірусу, глава енергетичного відомства ЄС Дан Йоргенсен заявив, що Європа зіткнулася з "дуже серйозною ситуацією", кінця якої не видно, пише Politico.

"Навіть якщо... мир настане завтра, ми все одно не повернемося до нормального життя в найближчому майбутньому", – констатував він після надзвичайної зустрічі 27 міністрів енергетики ЄС, присвяченої обговоренню кризи.

"Чим більше ви зможете зробити для економії нафти, особливо дизельного палива, особливо авіаційного палива, тим у кращому становищі ми опинимося", – пояснив Йоргенсен, підтверджуючи інформацію, що з’явилася раніше, про те, що Брюссель хоче, щоб європейці менше подорожували.

Він закликав країни-члени дотримуватися рекомендацій Міжнародного енергетичного агентства, які, за його словами, включають: роботу з дому, де це можливо, зниження обмежень швидкості на автомагістралях на 10 кілометрів на годину, заохочення громадського транспорту, введення почергового доступу для приватних автомобілів, розширення спільного використання авто (каршерінг) та впровадження практик ефективного водіння.

У довгостроковій перспективі він закликав країни ЄС подвоїти зусилля з будівництва об'єктів відновлюваної енергетики, зазначивши: "Це має стати моментом, коли ми нарешті переломимо ситуацію і станемо по-справжньому енергонезалежними".

Наслідки війни проти Ірану

Коментарі Йоргенсена пролунали на тлі зростаючих побоювань, що світ зіткнеться з великою енергетичною кризою, яка перевершить навіть нафтовий шок 1970-х років і може мати глобальні економічні наслідки, порівнянні з пандемією коронавірусу.

З того часу, як США та Ізраїль розпочали перші атаки на Іран понад місяць тому, ціни на нафту та газ підскочили на 70 відсотків, оскільки п’ята частина світових поставок сирої нафти та скрапленого природного газу опинилася заблокованою в Перській затоці.

Інші новини про удари США та Ізраїлю по Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп програє війну в Ірані, не досягнувши жодної мети. У військовому плані США разом з Ізраїлем завдали Ірану значних втрат.

Були ліквідовані ключові військові та політичні діячі, ослаблені ракетні можливості та частково зруйнована військова інфраструктура. Однак, незважаючи на ці успіхи, Іран зберіг контроль над ситуацією та здатність чинити опір.

Сам же Трамп спробував спрогнозувати, як довго триватиме війна США проти Ірану. "Зміна режиму не входила до числа моїх цілей. У мене була одна мета: щоб у них не було ядерної зброї. І ця мета була досягнута", – заявив глава Білого дому.

