У Міністерстві оборони РФ стверджують, що три російські винищувачі МіГ-31 нібито не порушували кордони інших держав.

"19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт із Карелії на аеродром у Калінінградську область. Політ відбувався в суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю", - сказано у заяві без пояснень, що мається на увазі під поняттям "об'єктивний контроль".

Там стверджують, що під час польоту російські літаки від узгодженої повітряної траси нібито не відхилялися і повітряний простір Естонії начебто не порушували.

"Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло", - додали в Міноборони.

Порушення повітряного простору Естонії

Три російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. Згідно із заявою Генштабу Сил оборони країни, літаки перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин без увімкнених транспондерів, планів польоту і двостороннього зв'язку з авіадиспетчерськими службами.

Президент США Дональд Трамп сказав, що йому скоро доповідатимуть подробиці порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, зазначивши, що це йому не подобається.

