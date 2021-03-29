Коли відновиться рух суден, поки що невідомо.

Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух Суецьким каналом, вдалося частково зняти з мілини.

Про це повідомляти транспортна компанія Inchcape. За даними Bloomberg, з під нього витягли 27 тисяч кубометрів піску.

Читайте такожСлідом за контейнеровозом: вантажівка Evergreen створила масштабну пробку в КитаїЗ судном працювали близько 10 буксирів. Зараз вони намагаються направити контейнеровоз так, щоб він зміг продовжити рух по каналу. Коли відновиться рух суден, поки що невідомо.

Інцидент з контейнеровозом Evergreen в Суецькому каналі

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Evergreen повністю заблокував рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Гігантський контейнеровоз під прапором Панами спробував розвернутися у вузькому просторі і намертво застряг на мілині. У заторі застрягло близько 450 суден.

Корабель 400 метрів завдовжки, 60 метрів-завширшки і розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році і є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

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Автор: Ольга Броскова