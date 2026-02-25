Файли Епштейна: експрем'єра Норвегії Ягланда госпіталізували

75-річного політика госпіталізували "через напругу, що виникла після цієї справи", зазначив його адвокат Андерс Бросвіт.

Колишнього прем'єр-міністра Норвегії Торбйорна Ягланда, щодо якого розслідується звинувачення у корупції після розкриття інформації про справи Джеффрі Епштейна, госпіталізували. Про це повідомляє Вloomberg.

75-річного Ягланда госпіталізували "через напругу, що виникла після цієї справи", йдеться у заяві, переданій його адвокатом Андерсом Бросвітом.

У виданні зазначили, що норвезька поліція розпочала кримінальне розслідування проти Ягланда за корупцію – перше подібне розслідування, що стосується колишнього прем'єр-міністра в скандинавській країні – через його зв'язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном у роки після закінчення його прем'єрства наприкінці 1990-х років. У рамках розслідування Ягланду було скасовано дипломатичний імунітет.

Колишній прем'єр-міністр обіймав посаду голови Нобелівського комітету з 2009 по 2015 рік, а з 2009 по 2019 рік – генерального секретаря Ради Європи, правозахисної організації.

Також під слідством поліції перебувають норвезькі дипломати Тер'є Ред-Ларсен та його дружина Мона Юул.

Як повідомляв УНІАН, засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс, вибачився перед співробітниками свого фонду через зв’язок із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Гейтс визнав, що мав позашлюбні романи з двома "російськими жінками", про які згодом стало відомо Епштейну, проте вони не були жертвами фінансиста.

Він також наголосив, що "не робив нічого протизаконного". Мільярдер зізнався, що знав про проблеми Епштейна, але не перевіряв його біографію і продовжував контакти навіть після того, як його дружина Мелінда Гейтс виступила проти спілкування у 2013 році.

Він літав із Епштейном приватним літаком і проводив з ним час у Німеччині, Франції, Нью-Йорку та Вашингтоні, але "ніколи не залишався на ніч і не відвідував острів Епштейна".

