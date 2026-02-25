Нейромережі ведуть до краху: світ сколихнув звіт про майбутню кризу через 'епідемію' ШІ

На звіт компанії Citrini Research були вимушені відреагувати навіть у Білому домі, назвавши його "науковою фантастикою".

Цими вихідними, 22 лютого, було опубліковано резонансний звіт маловідомої компанії Citrini Research, що спеціалізується на інвестиціях у цінні папери, який сколихнув світові фондові ринки та породив безліч дискусій, що не вщухають досі. Звіт зібрав більше 22 мільйонів переглядів лише у соцмережі Х.

Засновник компанії Джеймс Ван Гелен разом зі співавтором Аланом Шапом, опублікували документ, оформлений як уявний звіт з майбутнього - від червня 2028 року.

Він зображує сценарій зростання безробіття через те, що ШІ-агенти витісняють офісних працівників. Це, у свою чергу, запускає те, що Citrini називає "спіраллю витіснення інтелекту" - коли масштабна хвиля звільнень знижує купівельну спроможність "білих комірців" і сповільнює зростання економіки в цілому.

Усі ці негативні події зрештою можуть призвести, за уявним сценарієм Citrini, до краху фондового ринку.

Як пише Business Insider, аналізуючи опублікований звіт, економіка залежить від споживчих витрат, які залежать від зростання заробітної плати. Коли ці два фактори втрачають кореляцію (ціни зростають, а зарплати – ні), навіть фондовий ринок, що стрімко розвивається, керований такою силою, як штучний інтелект, не може приховати негативний вплив, що виникає через зниження купівельної спроможності "білих комірців".

Однак у звіті чітко зазначається, що наведена інформація: "є сценарієм, а не прогнозом".

Бурхлива реакція ринків

Звіт був одним із каталізаторів, що сколихнули інвесторів та спричинили масштабний обвал фондового ринку, якому додатково сприяли геополітична напруженість, митна політика Трампа, а також побоювання щодо потенційних збоїв, спричинених іншим інструментом від стартапу зі штучним інтелектом Anthropic.

За даними Bloomberg, промисловий індекс Доу-Джонса 23 лютого впав більш ніж на 800 пунктів. Акції IBM обвалилися на 13% - найсильніше одноденне падіння з 2000 року. DoorDash, American Express та Blackstone впали як мінімум на 6%, тоді як Uber, Mastercard та Visa опустилися на 4% і більше.

На кінець дня Індекс S&P 500 швидко перейшов із зеленого на червоний і завершив день зі зниженням більш ніж на 1%. Акції великого біржового фонду програмного забезпечення впали більш ніж на 4%.

Станом на 24 лютого, акції американських технологічних гігантів пішли у зростання, проте не відновилися до рівня 20 лютого, до моменту публікації звіту.

Однак азійські ринки, навпаки, виграли від цієї ситуації. Як зазначає Bloomberg, потрясіння на американському фондовому ринку підсилило очікування, що Азія переможе від революції в галузі штучного інтелекту завдяки великій концентрації виробників чіпів та напівпровідників.

Головний інвестиційний директор Lotus Technology Management та співавтор звіту Citrini Алап Шах заявив в інтерв'ю Bloomberg TV, що напівпровідники, центри обробки даних та базові лабораторії - основні бенефіціари від торгівлі штучним інтелектом.

Паралельно з падінням американських компаній, Індекс інформаційних технологій MSCI Asia Pacific, а також індекси з великим попитом на мікросхеми в Кореї та Тайвані зросли більш ніж на 1,5%, сягнувши рекордних максимумів.

Білий дім не стояв осторонь

На вірусний звіт маловідомої компанії відреагували навіть провідний економіст Білого дому. П'єр Яред, виконуючий обов'язки голови Ради економічних радників Білого дому, назвав звіт Citrini "науковою фантастикою", пише Bloomberg.

Він заявив, що документ порушує основи економіки, стверджуючи, що штучний інтелект знищить робочі місця, зважаючи на його продуктивність.

Звіт Citrini - це цікавий твір наукової фантастики, а мені подобається наукова фантастика, - сказав Яред. - Але я думаю, що якщо ви дійсно подивитеся на це і добре подумаєте, це порушує деякі основні принципи бухгалтерського обліку в економіці.

Яред додав: "Штучний інтелект може бути або новаторською інновацією, яка збільшує виробництво, доходи та витрати, або ж інновацією, яка зрештою не виправдає очікування".

Реакція Білого дому відобразила ширший скептицизм економістів.

Впливовий економічний оглядач Ноа Сміт назвав звіт "просто страшною казкою на ніч", стверджуючи, що Citrini так і не представила макроекономічної моделі на підтримку свого кризового сценарію.

Головний економіст New Century Advisors Клаудія Сам зазначила, що описана криза на ринку праці "викличе рішучі фіскальні та монетарні заходи", які звіт значною мірою ігнорує.

У свою чергу, співавтор звіту Citrini Алап Шах заявив, що реакція ринку виявилася значно сильнішою, ніж очікували автори, і закликав уряд розглянути можливість оподаткування надприбутків від ШІ для пом'якшення наслідків втрати робочих місць.

Тим не менш, ця ситуація продемонструвала зростаючі занепокоєння щодо бурхливого розвитку нейромереж у світі.

Чи вкраде ШІ робочі місця

Як повідомляла директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, у розвинених країнах під впливом штучного інтелекту можуть опинитися близько 60% робочих місць.

"У розвинених економіках під вплив змін може потрапити 60% робочих місць, на ринках, що розвиваються - близько 40%, а в країнах із низьким доходом - 26%. Отже, штучний інтелект накриває ринок праці, як цунамі", - зазначила вона наприкінці листопада 2025 року.

У свою чергу, OpenAI і творець ChatGPT Сем Альтман вважає, що низка професій, які зникнуть в епоху ШІ, "можливо, спочатку не були справжньою роботою", натякаючи на офісних працівників. За його словами, штучний інтелект покаже, які види діяльності дійсно створюють цінність, а які – лише імітують працю.

