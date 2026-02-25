Балаклави на працівниках ТЦК: Істомін відповів, чи є це порушенням

Представник ТЦК зазначив, що ніде в законі не передбачено, що чоловіки, в яких перевіряють документи, мають лаятися, навіть кусатися.

У наказі Міністерства оборони, яким визначені правила носіння форми одягу у військовослужбовців ТЦК та СП, немає заборони на носіння балаклави. Про це сказав в інтерв’ю "Телеграф" начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, відповідаючи на запитання, чи є порушенням носіння балаклави військовими ТЦК під час оповіщення, а також відсутність розпізнавальних знаків.

"Правила носіння форми одягу у військовослужбовців ТЦК та СП, (як і військовослужбовців інших військових частин), затверджені наказом Міноборони №606. Там визначено, які шеврони і де саме повинні носити військовослужбовці різних підрозділів, родів, сил", - підкреслив він.

За його словами, в наказі заборони носити балаклави не існує.

"Більше того, там прописано, що носіння окремих предметів форми одягу, зокрема балаклави, визначається командиром чи начальником. Це загальне правило для всіх ЗСУ. Наскільки мені відомо, наказу начальника Полтавського обласного ТЦК та СП, одягати балаклави під час заходів оповіщення не існує. Так само мені невідомо про заборону це робити", - наголосив Істомін.

Він зазначив, що начальники районних ТЦК можуть визначити право носити або не носити, а також начальники відділів, відділень, командир роти для свого особового складу може віддати розпорядження носити балаклави, або заборонити це робити.

"Але потрібно розуміти, що носіння балаклав жодним чином не впливає на цивілізовану перевірку військово-облікових документів. Військовослужбовець підходить, вітається, представляється, показує свої документи. Якщо потрібно громадянину звірити фото з обличчям - балаклава приспускається", - підкреслив він.

За його словами, при оповіщенні, громадянин показує свої документи, звіряються військово-облікові дані. При цьому він додав, що якщо документи не в порядку або військово-облікові дані не збігаються, то громадянин запрошується до ТЦК, а в разі відмови проводиться адміністративне затримання поліцейським, що входить в групу оповіщення.

Істомін зауважив, що це має робити один поліцейський, але так відбувається не завжди, бо якщо людина опирається, то одному цього зробити неможливо.

"На відео ми бачимо, як ці чоловіки лаються, б'ються, кричать, привертають до себе увагу, кусаються навіть. Чи передбачені такі дії постановою або якимось іншим правовим документом? Звичайно, ні. Також в жодному законі не передбачено, що на цей крик збігається з десяток небайдужих громадян, які будуть "рятувати" військовозобов'язаного від війська, від захисту своєї держави", - зазначив Істомін, коментуючи одне із відео.

За його словами, також не передбачено постановою, що військовослужбовця і поліцейського будуть знімати під час виконання службових обов'язків і викладати потім це у соцмережі, зокрема, на різні явно ухилянтські Telegram-канали.

"А там в коментарях його будуть обзивати, оббріхувати, шукати його контакти і викладати це в доступ: адреси проживання, номери телефонів, дані його рідних, погрожувати йому і його рідним? Чи передбачено це якимось законодавчим документом? Звісно, ні. Цього не повинно бути. Але ж це є", - сказав Істомін.

Напади на працівників ТЦК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року у передмісті Одеси, на відомому промтоварному ринку "7-й кілометр", натовп накинувся на співробітників ТЦК та СП і перекинув службове авто.

В Одеському обласному ТЦК та СП розповідали, що під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу.

Зокрема, натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, серед військовослужбовців були постраждалі.

