Після удару ЗСУ: російський розвідник 'Іван Хурс' засвітився у Севастополі (фото)

Очевидці сфотографували російський розвідувальний корабель зі знищеною рубкою та пошкодженою щоглою.

У Севастополі помітили російський корабель-розвідник "Іван Хурс" зі значними ушкодженнями, повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Збройні сили України Збройні сили України уразили судно ще навесні 2024 року. На нових світлинах видно, що кораблю знесло частину капітанської рубки та щоглу з антенами, які обгорнули будівельними лісами. Бокова палуба закрита маскувальною сіткою, а на кормі відсутнє обладнання.

Корабель днями помітили біля причалу в бухті Голландія, що підтверджує його пошкоджений стан і обмежену боєздатність.

Ураження "Івана Хурса"

Удару по "Івану Хурсу" було завдано 24 березня 2024 року. Супутникові знімки показували пошкодження на кормі. Росіяни заперечували, що корабель пошкоджений, але після цього інциденту СРК у морі вже не виходив, ЧФ Росії старанно ховав його в бухтах. Зараз корабель повністю не боєготовий.

Це був найновіший корабель флоту Росії, введений в експлуатацію у 2018 році.

