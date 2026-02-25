Вже сидить у гнізді: в Україні зафіксували першого лелеку

Ймовірно, птах зимував десь неподалік, можливо, навіть на сміттєзвалищі.

В Україні почали з’являтися перші у цьому році лелеки – одного з птахів зафіксували на Рівненщині. Про це повідомив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник та заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Віталій Грищенко.

"Перші білі лелеки почали з'являтися на гніздах і в Україні", - написав науковець у Facebook.

Грищенко оприлюднив фото, яке йому 24 лютого надіслав колега Михайло Франчук. Зазначається, що світлина зроблена у селі Соснове Рівненської області.

"Найімовірніше, цей птах зимував десь неподалік, можливо, навіть на сміттєзвалищі біля Рівного. Дата символічна – 24 лютого. Незважаючи ні на що, життя перемагає чорну нежить. Перефразуємо гасло дому Старків: "Spring is Coming"", - зазначив Грищенко.

Що відомо про лелеку

Лелека білий – птах довжиною від 80 до 100 см, розмахом крил до 220 см та вагою від 2,5 до 4,5 кілограмів. Забарвлення пір'я біле, за винятком махових пір'їн на крилах, які мають чорний колір. Коли крила птаха складені, махові пір'їни закривають задню частину тіла, звідси походить його назва – чорногуз, тобто "чорнозадий". Дзьоб та ноги у чорногуза червонясті і довгі. Голос слабкий – спілкуються птахи здебільшого клацанням дзьоба. Цим звуком вони вітають один одного, а також захищають гніздо від чужинців.

Гніздяться на скелястих підвищеннях, деревах, будівлях та електричних опорних стовпах. З дерев віддають перевагу тим, що ростуть поблизу людського житла або в заплавах рік і мають велику розлогу крону. Пара чорногузів часто роками гніздиться на одному і тому ж місці, таким чином самиця і самець щороку зустрічаються, хоча пару утворюють на сезон. Гніздо лелеки будують із гілок дерев. Усередині птахи вистилають оселю сіном, травою, мохом, ганчірками тощо. Спочатку гніздо порівняно невелике – близько метра в поперечнику і всього кілька десятків сантиметрів заввишки. З роками воно надбудовується і збільшується – іноді "домівки" використовуються десятки років і сягають 2 метрів у діаметрі, 3-4 метри заввишки та 1-2 тонни ваги.

За словами дослідників, постійно збільшується відсоток гнізд на стовпах і водонапірних вежах, чорногузи стали гніздитися навіть на залізничних станціях – на опорах контактної мережі.

Приліт лелек з теплих країв на місця гніздування відбувається здебільшого у другій половині березня-першій половині квітня, але через ранню весну вони можуть повертатися й раніше.

До Польщі повертається унікальна лелека: що відомо

Польська екологічна організація Grupa EkoLogiczna заявила, що до Польщі повертається оснащена передавачем унікальна лелека Збися, за життям якою стежить вся країна. Птаха обладнали передавачем у 2020 році в селі Бейди, що в ґміні Ольшанка. Нинішня мандрівка – сьома міграція Збисі з передавачем. Торік вона прилетіла на територію повіту доволі пізно і вже не розпочинала гніздування. Мешкала на мисливській вежі.

