Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС: названо причини

З 90 тисяч українців, які прибули в цю країну за час війни, близько 40 тисяч вже поїхали геть.

Українські біженці, які оселилися у Фінляндії за програмою тимчасового захисту, тепер масово залишають країну, віддаючи перевагу іншим країнам ЄС. Як пише фінське видання Yle, загалом Фінляндію покинули вже близько половини українців, які прибули туди в перші роки повномасштабної війни.

Видання зазначає, що наступного року спливає раніше узгоджена на рівні ЄС програма тимчасового захисту для українських біженців. Щоб залишитися після закінчення програми, українці повинні бути працевлаштовані.

Відтак автори публікації наводять історії кількох молодих українців, які так і не змогли прижитися у Фінляндії. Вони нарікають на мовний і культурний бар'єр, а також на відсутність роботи.

"На жаль, моє життя у Фінляндії не склалося вдало. Я намагалася зробити все, що могла. Мені здається, що ця країна не хоче, щоб я тут була", – розповідає 25-річна Владислава Онуфрієнко.

За словами жінки, вона кілька років працювала візажистом, але була змушена звільнитися. Потім вона влаштувалася в університетську їдальні, але пів року тому її закрили на ремонт.

"Відтоді я ніде не можу працевлаштуватися. Хоча маю всі гігієнічні сертифікати, ліцензію на продаж алкоголю та володію чотирма мовами, включно з фінською", – скаржиться українка.

Дівчина вирішила покинути Фінляндію. Обираючи між Іспанією та Естонією, вона віддала перевагу останній.

Схожу проблему описує колишній мешканець Маріуполя Андрій Камінський. За освітою він інженер-будівельник і сподівався знайти роботу в цій галузі у Фінляндії

"Шукаю роботу, але нічого не можу знайти. Навіть на фермах потрібна фінська мова, англійської недостатньо. Я щотижня надсилаю десятки заявок, і на більшість із них не отримую навіть відмови", – каже чоловік.

Він теж вирішив перебратися до Естонії, оскільки не бачить для себе майбутнього у Фінляндії.

Історії цих українців – лише фрагмент більш широкої картини. Як пише Yle, рівень безробіття у Фінляндії є найвищим у Європі, і майже всі роботодавці вимагають знання фінської мови, що створює додаткові проблеми для іммігрантів.

В українських групах в соціальних мережах ведеться активне обговорення, в яких європейських країнах є робота та куди можна поїхати з Фінляндії.

Загалом за весь час війни до Фінляндії прибуло близько 90 000 українців. З них приблизно 50 000 все ще перебувають у країні, тоді як решта переїхали до інших країн Євросоюзу або повернулися до України, кажуть в Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, у ЄС обговорюють можливість продовження режиму тимчасового захисту для українських біженців ще на рік на тлі затяжної війни. Водночас серед політиків зростає підтримка ідеї скорочення допомоги українцям та переходу до нових підходів. Наразі в Євросоюзі перебуває близько 4,35 мільйона українців, а чинний режим захисту діє до березня 2027 року.

Експерт з питань міграції Василь Воскобойник зазначає, що країни Європи вже почали переглядати підходи до статусу біженців, надаючи перевагу тим, хто працює та інтегрується в суспільство.

