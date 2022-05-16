Фінський генерал Гаміс Ставрідіс відреагував на погрози Росії щодо вступу країни в НАТО.
Свою думку військовий висловив у Twitter.
"Запрошуємо вас приєднатися до 200 тисяч росіян, які вже зариті в землю у Фінляндії на глибині декількох метрів після вашої останньої спроби в 1939 році", - написав генерал.
Так Ставрідіс відповів на публікацію Bloomberg "Чого Україна може навчитися у Фінляндії", де журналісти згадували історичний розгром росіян при спробі окупувати Фінляндію напередодні Другої світової війни.
15 квітня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про офіційне подання заявки на членство в НАТО.
Це історичне рішення країни, яка до цього перебувала в нейтральному статусі, послідувало після того, як РФ без будь-яких причин вторглася в Україну.
Слідом за Фінляндією про вступ до НАТО заявила інша нейтральна держава Швеція.
Після чого заступник голови РФ в ООН Сергій Полянський пригрозив країнам військовим вторгненням. Водночас Британія і США пообіцяли гарантувати безпеку фінів до моменту офіційно вступу в Альянс.