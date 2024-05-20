Деякі члени "Великої сімки" неохоче схвалюють цей план, але їхні настрої змінилися після дипломатичного тиску з боку США.

Союзники Вашингтона по "Великій сімці" з ентузіазмом ставляться до плану США виділити десятки мільярдів доларів фінансування Україні до потенційного повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Як пише Financial Times, згідно з планом, який обговорюватимуть на червневому саміті, Київ отримає авансові гроші у вигляді кредиту G7. Кредит буде підкріплений майбутнім прибутком, отриманим від російських активів на суму близько 350 мільярдів доларів, які були іммобілізовані на заході у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Деякі члени "Великої сімки" неохоче схвалюють цей план, але їхні настрої змінилися після дипломатичного тиску з боку США, які прагнуть домогтися угоди на саміті лідерів "Великої сімки" наступного місяця, за словами восьми західних чиновників.

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За словами американських чиновників, у рамках цього плану Україна отримає близько 50 мільярдів доларів уже цього літа. Фінансування надійде у вирішальний момент для Києва, оскільки його сили щосили намагаються утримати оборону на тлі відновлення російського наступу після затримок із доставкою західної військової допомоги.

Члени "Великої сімки", які чинять більший опір, з ентузіазмом сприйняли цей план як спосіб забезпечити довгострокове фінансування Києва, якщо Джо Байден програє президентські вибори цього року Трампу, який виступав проти американської допомоги Україні.

Це може бути "зроблено до листопада, тому, навіть якщо Трамп переможе, гроші вже будуть використані", сказав один з учасників обговорень.

Офіційні особи з Італії, яка почергово головує в G7, заявили, що саміт прагнутиме досягти консенсусу про те, як "максимально використати непередбачені доходи для забезпечення довгострокового фінансування України".

Переговори тривають напередодні зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн "Великої сімки" в Італії, що відбудеться наступного тижня, на якій обговорюватимуть це питання.

США хочуть включити в спільну заяву G7 формулювання, що стосується використання доходів від російських державних активів, і заручилися підтримкою Канади і Великобританії, заявили західні чиновники.

Франція, Німеччина, Італія та Японія раніше виступали проти більш далекосяжних планів США, таких як захоплення основних активів Росії, побоюючись, що це може створити прецедент для захоплення державної власності та завдати шкоди фінансовим ринкам. За словами чиновників, останніми тижнями вони виявили більшу відкритість до ідеї використання прибутку для отримання кредитів для України.

Ці чотири країни "приходять до тями", сказав один чиновник.

Деталі ще належить узгодити, однак, додав чиновник, зокрема, хто видаватиме борг - тільки США або країни G7 через спеціальну структуру - хто гарантуватиме його, і як розподілятимуться ризики і погашення в разі, якщо майбутні прибутки не матеріалізуються.

Високопоставлений представник Міністерства фінансів США заявив, що будь-яке рішення буде "по суті політичним рішенням, яке ухвалять лідери" "Великої сімки" наступного місяця.

"Мета полягає в тому, щоб домогтися консенсусу серед міністрів фінансів, щоб давати поради лідерам", - сказав американський чиновник.

Інша людина, знайома з переговорами щодо суверенних активів Росії, сказала, що США не керувалися часом виборів.

Використання активів РФ для допомоги Україні

Крім того, країни ЄС раніше цього місяця погодилися використовувати частину цього прибутку для спільної закупівлі зброї для України. Згідно з цим планом, бельгійський центральний депозитарій цінних паперів Euroclear, у якому застрягла більшість державних активів, що перебувають під санкціями Росії, у блоці, виплатить перший транш прибутку вже в липні.

За словами чиновників у Брюсселі, схема G7 зіткнулася з додатковою перешкодою, оскільки будь-який план з використання прибутку потребуватиме нового одноголосного рішення на рівні ЄС. Такі країни, як Угорщина, потенційно можуть спричинити більше затримок.

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