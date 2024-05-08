У середу, 8 травня, посли ЄС уклали політичну угоду про використання надприбутків від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України, повідомляє Euractiv.
План розроблявся з тих пір, як союзники Києва вирішили заморозити активи на сотні мільярдів євро у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Водночас країни ЄС обережно чекали юридичної визначеності від установ ЄС щодо того, як ці активи можуть використовуватись.
Згідно з узгодженою схемою, блок зможе використовувати надприбутки від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро на рік, які зараз застрягли в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear та інших європейських депозитаріях, головним чином для фінансування спільної покупки зброї для України.
За словами дипломатів ЄС, цей сьогоднішній крок став можливим завдяки компромісу, згідно з яким Бельгія заявила, що буде готова з 2025 року спрямовувати податкові надходження від доходів у спільний фонд для України.
Крім того, Брюссель також знизив комісію, яку Euroclear стягуватиме за обробку заморожених російських активів - до 0,3% з початково обговорюваних 0,5% після поштовху Німеччини та Франції, повідомили дипломати ЄС.
При цьому повідомляється, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) здійснюватиме управлінні надзвичайним резервом, створеним для оплати послуг юристів у разі російського судового розгляду.
Як наступний крок міністри фінансів ЄС мають підписати відповідну угоду на зустрічі наступного вівторка (14 травня).
Очікується, що в рамках окремої ініціативи лідери G7 зустрінуться на саміті в червні, щоб обговорити ініціативу під керівництвом США , яка дозволить групі країн надати до 50 мільярдів доларів допомоги Україні, при цьому основна частина допомоги буде спрямована з надприбутків від заморожених російських активів, заарештованих у всьому світі, пише видання.
Заморожені активи Російської Федерації
У квітні міністри закордонних справ країн-членів "Великої сімки" (Італії, Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції і Японії) заявили, що продовжить вивчати шляхи використання заморожених активів Російської Федерації для надання допомоги Україні.
У комюніке глав МЗС G7 за підсумками зустрічі на острові Капрі (Італія) наголошується, що Росія повинна заплатити за завдані Україні руйнування і спустошення. Міністри заявляють, що налаштовані забезпечити повну відповідальність та підтримують Україну в отриманні компенсації.
При цьому, глави МЗС привітали запуск роботи Реєстру збитків, завданих внаслідок російської агресії проти України, та схвалення Євросоюзом правових актів стосовно надприбутків приватних суб'єктів.
Перед тим, у березні, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель запропонував спрямувати надприбутки із заморожених активів на закупівлю зброї для України.
Своєю чергою президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що Євросоюз не боїться реакції Москви в цьому питанні.