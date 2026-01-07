Прем'єр Канади припустив відправку військ в Україну

Він пообіцяв підтримку Україні разом з більш ніж 30 країнами коаліції охочих.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні припустив розміщення канадських військ в Україні, зауваживши, що така можливість є.

Як передає CTV News, Карні сказав, що розміщення канадських військ на місцях – це лише "можливість" на цьому етапі. Він додав, що участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж, очевидно, якби ми були самі по собі".

Карні заявив, що початковий внесок Канади може розпочатися з навчання. Канадські солдати зараз навчають українські війська в Польщі в рамках операції "Unifier".

Також канадський прем'єр заявив, що зусилля його уряду щодо нарощування військових сил допоможуть Канаді відіграти певну роль у забезпеченні безпеки України після війни.

Він додав, що генерал Дженні Карріган, начальник Генерального штабу оборони Канади, вже багато місяців веде переговори зі своїми колегами по коаліції щодо формування гарантій безпеки України. Міністерство оборони підтвердило, що Каріньян брала участь у віртуальній зустрічі керівників оборонних відомств країн коаліції, запланованій за день до саміту лідерів коаліції охочих.

Карні також зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який сказав, що захоплюється тим, як Канада активізує підтримку України обладнанням та фінансовою допомогою.

Гарантії безпеки для України

Як повідомлялося, вчора на зустрічі коаліції охочих, було укладено проект заяви щодо підтримки України в разі повтороного нападу Росії. Ці зобов'язання можуть включати: використання військових можливостей; розвідувальну та логістичну підтримку; дипломатичну ініціативу; ухвалення додаткових санкцій.

Також передбачається, що члени коаліції продовжать озброювати ЗСУ за підтримки США.

