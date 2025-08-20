У рамках ймовірної мирної угоди США можуть надати союзникам повітряну підтримку.

Американські війська не будуть відправлені в Україну в межах ймовірної мирної угоди з Росією, але США можуть надати повітряну підтримку. Про це на Fox News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Sky News.

"Коли йдеться про безпеку, [європейці] готові відправляти людей на місця. Ми готові допомагати їм з речами, особливо, ймовірно, повітрям", - цитує видання президента Сполучених Штатів.

Також прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила журналістам, що повітряна підтримка США є "одним із варіантів і можливостей". За її словами, президент США "однозначно заявив, що американські війська не будуть присутні на території України, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам".

Як пише видання, повітряна підтримка може мати різні форми, зокрема надання систем протиракетної оборони або винищувачів, що забезпечують дотримання безпольотної зони, тому чітко незрозуміло, яку роль відіграватимуть США в мирній угоді.

Зауважується, що розмови про відправлення іноземних військ в Україну відбуваються на тлі початку планування можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. Сам Трамп вважає переговори між ними життєво важливими для припинення війни.

За даними Sky News, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця місяця, а серед місць проведення розглядаються Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха. Женеву (Швейцарія) вважають найкращим варіантом, адже Рим (чи Ватикан) не подобаються росіянам, а Будапешт - українцям.

Європейські союзники хочуть, щоб гарантії безпеки для України до зустрічі президентів України і Росії були визначені.

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв раніше УНІАН, близько десяти країн готові направити війська в Україну після завершення війни. За даними Bloomberg, про це стало відомо під час зустрічі європейських офіційних осіб 19 серпня. Водночас зазначалося, що характер будь-якої підтримки з боку США залишається незрозумілим.

The Wall Street Journal писало, що США та Європа домовилися про створення робочої групи для розробки гарантій безпеки Україні. Її очолить державний секретар США Марко Рубіо. За інформацією вижання, гарантії безпеки передбачають чотири компоненти: військову присутність, протиповітряну оборону, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Держсекретар США Рубіо розповів, які гарантії безпеки може отримати Україна. Він наголосив, що Сполучені Штати працюватимуть із європейськими та неєвропейськими країнами над створенням таких гарантій безпеки, щоб Україна після укладення мирної угоди "почувалася в безпеці в майбутньому". Рубіо також зазначив, що є низка країн, які готові "зробити крок уперед і надати Україні гарантії безпеки".

