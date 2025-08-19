При цьому характер будь-якої підтримки з боку США залишається незрозумілим.

Пакет гарантій безпеки для України буде сформовано вже цього тижня, оскільки лідери скористаються підтримкою президента США Дональда Трампа щодо плану, який передбачає відправлення європейських військ у рамках потенційної мирної угоди. Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, зустріч європейських офіційних осіб 19 серпня була зосереджена на плані відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, включно з чисельністю та місцезнаходженням військовослужбовців. Близько 10 країн готові направити свої війська в постраждалу від війни країну, заявили вони на умовах анонімності.

Зазначається, що характер будь-якої підтримки з боку США залишається незрозумілим.

"Європейські військові представники зустрінуться з американськими колегами найближчими днями, щоб конкретизувати надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил підтримки в разі припинення бойових дій", - йдеться в заяві британського уряду.

Важливо, що в цих переговорах візьмуть участь командувач НАТО в Європі, а також начальники штабів оборони країн-членів. Умови гарантій будуть узгоджені "найближчими днями, бажано цього тижня", заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

За словами джерел видання, перший етап розроблюваного пакету заходів включатиме в себе допомогу в зміцненні українських збройних сил шляхом навчання і підкріплення. Видання пише:

"Ці сили будуть підтримуватися багатонаціональним угрупованням, що складається переважно з європейських військовослужбовців, зокрема з яких Великобританія і Франція готові направити сотні своїх солдатів. Вони будуть розміщені в Україні, далеко від лінії фронту".

Зазначається, що ще одна частина плану передбачає так звану підтримку з боку США, яка сприятиме обміну розвідданими, прикордонному контролю, постачанню озброєння і, можливо, протиповітряній обороні.

Європейські офіційні особи очікують, що США, щонайменше, продовжать надавати розвіддані та військову техніку через європейських партнерів.

Гарантії безпеки для України

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні раніше пропонувала Україні гарантії безпеки, аналогічні гарантіям НАТО, які фактично дадуть Києву міцні союзницькі зобов'язання в плані взаємної оборони без членства в альянсі.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Вашингтон розглядає повітряну підтримку як один із варіантів у рамках гарантій безпеки України.

