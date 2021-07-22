Німеччина допускає введення нових санкцій проти Росії, якщо Кремль буде використовувати СП-2 для тиску на Київ.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала домовленість між Німеччиною та США щодо запуску "Північного потоку-2" гарним кроком, який вимагає від сторін переговорів готовності до компромісів.

Як повідомляє DW, таку оцінку німецький лідер висловила на "літній прес-конференції" в Берліні, в ході спілкування з журналістами.

За словами Меркель, Німеччина допускає введення нових санкцій проти Росії, якщо Кремль буде використовувати газопровід "Північний потік-2" для тиску на Київ, і статус України як транзитної країни опиниться під загрозою.

"Ми не є абсолютно беззахисними", - наголосила вона.

Канцлер також нагадала про обіцянки Москви не використовувати енергоресурси в якості зброї.

Говорячи про різні позиції Німеччини та східноєвропейських країн у питанні "Північного потоку-2", Меркель заявила, що угода між Берліном і Вашингтоном не призвела до усунення відмінностей, але і не посилила їх.

Нагадаємо, вже цієї осені Ангела Меркель завершить свою роботу на посаді канцлера, після більш ніж 15 років на чолі уряду країни.

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Сьогодні, 22 липня, посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

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Автор: Дмитро Захаров