У "Газпромі" звинуватили польську сторону в неодноразовому порушенні своїх прав як акціонера.

Російський холдинг "Газпром" відмовився транспортувати газ з використанням польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Компанія EuRoPol GAZ, власник польської ділянки газопроводу, 11 травня потрапила в список компаній, на які Росія наклала енергетичні санкції, що означає заборону для "Газпрому" використовувати потужності цього трубопроводу. Про це заявив представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Так, в "Газпромі" звинуватили польську сторону в неодноразовому порушенні своїх прав як акціонера. У квітні Польща внесла російський холдинг до списку санкцій.

У відповідному переліку РФ опинилася 31 компанія - в основному європейські дочірні підприємства "Газпрому", в тому числі польське EuRoPol GAZ і німецьке Gazprom Germania.

Газопровід проходить з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини. Його потужність становить близько 33 млрд кубометрів газу на рік. З більш ніж 2 тисяч кілометрів газопроводу EuRoPol Gaz володіє учасником в 683 кілометри.

Зазначимо, що біржові ціни на газ в Європі зросли майже на 20% на тлі скорочення транзиту через Україну. На даний момент ціни перевищили позначку в 1200 доларів.

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