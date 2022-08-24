Дипломат зазначила, що таке рішення є важливим обов'язком прем'єр-міністра

У Великобританії прокоментували можливість застосування ядерної зброї. Глава британського зовнішньополітичного відомства Ліз Трасс заявила, що такий варіант розвитку подій можливий при гострій необхідності.

Про це повідомляє Times radio.

За словами Трасс, вона готова застосувати ядерну зброю в разі потреби. Вона назвала таке рішення важливим обов'язком прем'єр-міністра Британії.

"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", - підкреслила Трасс.

Варто відзначити, що Ліз Трасс є одним з претендентом на пост прем'єр-міністра Великобританії після відставки Бориса Джонсона. Вона веде яскраву проукраїнську політику.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін здивував несподіваною заявою про ймовірність розв'язання ядерної війни. За його словами, переможців у такому протистоянні не буде.

У той же час російські окупанти із завидною частотою обстрілюють територію Запорізької атомної електростанції, тим самим погрожуючи ядерною катастрофою, що розцінюється як ядерний тероризм. При цьому росіяни цинічно звинувачують ЗСУ в ядерних провокаціях.

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