Міністр закордонних справ Італії Антоніно Таяні заявив, що на громадян країни не впливає російська пропаганда, оскільки вони не дивляться російське телебачення та підтримують Україну.
Про це він сказав на конференції у Мюнхені. "99% італійців підтримують Україну. Російська пропаганда не існує в моїй країні", - сказав Таяні, передає Укрінформ. На зауваження журналістів про те, що російські телеканали показують в Італії, він запевнив, що їх ніхто не дивиться: "Ми не близькі до Росії. Ніхто не дивиться російського телебачення, не читає російських газет".
Крім того Таяні нагадав, що Італія віддана боротьбі з російськими олігархами.
Нагадаємо, в Італії арештовано багато нерухомого майна і яхт російських олігархів, які потрапили під санкції Євросоюзу.
Відношення Італії до війни в Україні
Італія з перших днів війни допомагає Україні озброєнням. На цю політку не вплинула навіть зміна складу уряду.
19 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні приїде до Києва найближчими днями, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Відомо, що під час візиту, запланованого на 21 лютого, Мелоні повідомить про поставку системи протиракетної оборони SAMP-Т, яку Італія передає спільно з Францією. Також в пакет, імовірно, увійде й інша зброя, але вже відомо, що італійці не планують передавати Україні танки через їх малу кількість в самій італійської армії.