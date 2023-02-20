За його словами, російських телеканалів громадян країни не дивляться.

Міністр закордонних справ Італії Антоніно Таяні заявив, що на громадян країни не впливає російська пропаганда, оскільки вони не дивляться російське телебачення та підтримують Україну.

Про це він сказав на конференції у Мюнхені. "99% італійців підтримують Україну. Російська пропаганда не існує в моїй країні", - сказав Таяні, передає Укрінформ. На зауваження журналістів про те, що російські телеканали показують в Італії, він запевнив, що їх ніхто не дивиться: "Ми не близькі до Росії. Ніхто не дивиться російського телебачення, не читає російських газет".

Крім того Таяні нагадав, що Італія віддана боротьбі з російськими олігархами.

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Нагадаємо, в Італії арештовано багато нерухомого майна і яхт російських олігархів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Відношення Італії до війни в Україні

Італія з перших днів війни допомагає Україні озброєнням. На цю політку не вплинула навіть зміна складу уряду.

19 лютого стало відомо, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні приїде до Києва найближчими днями, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Відомо, що під час візиту, запланованого на 21 лютого, Мелоні повідомить про поставку системи протиракетної оборони SAMP-Т, яку Італія передає спільно з Францією. Також в пакет, імовірно, увійде й інша зброя, але вже відомо, що італійці не планують передавати Україні танки через їх малу кількість в самій італійської армії.

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