Чиновник нагадав про роль Анкари, як посередника між Києвом та Москвою, й заявив, що війна має якнайшвидше скінчитися.

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у п'ятницю, 7 квітня, провів зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим й за підсумками перемовин знову заговорив про "дипломатичний мир" в Україні.

За словами дипломата, сторони обговорили в Анкарі важливі регіональні проблеми, серед яких торкнулися й завершення війни в Україні, цитує CNN Turk.

"Ми заявили, що війна має бути закінчена переговорами якнайшвидше, і ми повторили, що ми, як Туреччина, готові надати найкращу підтримку (у цьому процесі. - Ред.)", - сказав Чавушоглу.

Глава МЗС Туреччини заявив, що його країна все ще готова "грати" роль посередника, для того, щоб просунути діалог між Києвом та Москвою.

Окремо він наголосив на важливості зернової угоди, яку вдалося продовжити у березні ще на 120 днів. За його словами, наразі продовольча криза є важливою проблемою, яка турбує майже кожне домогосподарство у світі.

Україна та РФ домовилися про продовження зернової угоди

Нагадаємо, що 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про завершення перемовин між Києвом та Москвою щодо продовження так званих "зернових угод", які раніше почала навмисне порушувати Росія.

Тоді Москва висувала свої умови щодо деблокади українських портів в акваторії Чорного моря.

Врешті-решт сторони за посередництва Турції погодили дію договору ще на 120 днів, хоча у Кремлі як завжди спотворили факти та назвали це поступками зі своєї сторони.

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