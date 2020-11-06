Готуючись до своєї відставки, Еспер разом з конгресменами працює над законопроектом про перейменування низки військових баз.

Глава Міноборони США Марк Еспер підготував заяву про свою відставку.

Читайте такожПентагон думає над можливістю перекидання частини американських військ з Німеччини ближче до РФПро це повідомляє NBC News з посиланням на трьох чиновників з відомства. За їхніми словами, сам Еспер очікує, що його звільнять після підведення підсумків президентських виборів у США.

Готуючись до своєї відставки, Еспер разом з конгресменами працює над законопроектом про перейменування низки військових баз, відзначає NBC. Глава Пентагону виступає за те, щоб позбавити їх імен генералів, які брали участь у громадянській війні на боці Конфедеративних Штатів Америки. Еспер розглядав можливість видати відповідну директиву, однак це дозволило б президенту США Дональду Трампу скасувати рішення. Замість цього глава Міноборони має намір включити відповідні положення в закон про бюджетні асигнування на національну оборону, передає kommersant.

У вересні Bloomberg з посиланням на джерела повідомляв, що президент США Дональд Трамп має намір звільнити Еспера в разі свого переобрання. При цьому видання зазначало, що глава Міноборони США планує покинути пост незалежно від результатів виборів. У жовтні джерела Axios повідомляли, що крім Еспера на звільнення в разі переобрання поточного президента претендують директора ЦРУ і ФБР Джина Хеспел і Крістофер Рей.

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Автор: УНІАН