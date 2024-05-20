Російський диктатор помиляється, що Україна впаде, наголосив Остін.

Намагання російського диктатора Володимира Путіна вести загарбницьку війну проти України в дусі 19-го століття – це жахлива стратегія. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-22"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

"Сили Путіна відкрили ще один фронт для захоплення суверенної української території. Кремлівські загарбники знищують українські села, вбивають невинних цивільних і бомблять цивільну інфраструктуру, у тому числі греблі та електростанції", – відзначив Остін.

За його словами, українські захисники ведуть важку боротьбу, але "російські війська сплачують високу ціну за агресію Путіна".

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"Путін робить ставку, що, зрештою, Україна впаде. І він робить ставку, що ця Контактна група розпадеться, але він помиляється", – сказав Остін.

Міністр оборони США наголосив, що Україна бореться за своє життя, і це дає "стратегічну перевагу справедливій справі".

"Тим часом, Путін намагається вести війну імперської агресії 19-го століття у 2024 році. Це жахлива ідея і жахлива стратегія", – додав очільник Пентагону

Водночас Остін відзначив, що українці воюють з винахідливістю та майстерністю, а також чудово використовують можливості, які отримують від союзників і партнерів.

Війна в Україні: інші заяви американських чиновників

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, Остін заявив, що в Україну "з тижня на тиждень" йтиме постійний потік військової і безпекової допомоги з США. Зокрема, США прискорюють постачання безпекової допомоги до України, яка має змінити ситуацію на полі бою.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун, відповідаючи на запитання про те, чи погоджується він з тим, що українці повинні застосовувати американське озброєння для ураження російських військ, які знаходяться на території РФ біля кордону з Харківською областю, сказав, що ключовий момент полягає у використанні наданих спроможностей "у ближньому бою".

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