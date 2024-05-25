Білий дім та Конгрес вже були поінформовані щодо ушпиталення.

Міністра оборони США Ллойда Остіна знову ушпиталили. Це пов'язано з проблемою сечового міхура.

Як йдеться у заяві прес-секретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера, в Остіна у лікарні буде запланована, факультативна та "мінімально інвазивна подальша нехірургічна процедура".

Глава Пентагону пройде її у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. На час шпиталізації його обов'язки виконуватиме заступниця Кетлін Хікс.

Відео дня

"Міністр визначив, що він тимчасово не зможе виконувати свої функції та обов'язки під час процедури, тому заступник міністра оборони Кетлін Хікс візьме на себе функції та обов'язки міністра оборони та буде виконувати обов'язки міністра оборони", - розповіли в Пентаго ні.

Райдер зазначив, що проблема сечового міхура у міністра "не пов'язана з його діагнозом рак". Білий дім та Конгрес вже були поінформовані щодо ушпиталення.

Хвороба Ллойда Остіна

Нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін передав посадові обов'язки своїй заступниці. Міністра оборони США знов шпиталізували. За повідомленням Пентагону - із симптомами, що вказують на гостру проблему із сечовим міхуром.

Речник відомства Патрік Райдер зазначив, що про ускладнення стану здоровʼя міністра негайно повідомили Білий Дім, Конгрес та Обʼєднаний комітет начальників штабів. Остін поіхав до шпиталю із секретними та несекретними засобами звʼязку. Та зрештою передав посадові обовʼязки своїй заступниці Кетлін Гікс.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава Пентагону потрапив до лікарні. Ллойд Остін був госпіталізований у Вашингтоні для лікування симптомів, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром.

Вас також можуть зацікавити новини: