Як зазначає Sky News, МІ6 ймовірно, розраховує на співпрацю з незадоволеними російськими офіцерами розвідки, служби безпеки та військовими.

Голова Секретної розвідувальної служби Британії МІ6 Річард Мур закликав росіян, що "приголомшені" війною в Україні, шпигувати на користь Великої Британії, щоб допомогти припинити кровопролиття.

Як повідомляє Sky News, Мур зазначив, що є багато росіян, які "приголомшені" тим, як їхні збройні сили руйнують українські міста, виганяють невинні сім’ї з їхніх домівок і викрадають українських дітей.

"Вони в глибині душі знають, що справа Путіна щодо нападу на дружню слов’янську націю є шахрайством", - підкреслив голова МІ6, закликавши незадоволених війною росіян "об'єднатися з нами".

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Він не назвав, з ким би хотів працювати з МІ6, але, ймовірно, це будуть незадоволені російські офіцери розвідки, служби безпеки та військові.

Мур зазначив, що "наші двері завжди відкриті", а "їхні секрети завжди будуть з нами в безпеці".

"Ми розглядатимемо їхні пропозиції допомоги з обережністю та професіоналізмом, якими славиться наш сервіс. І ми разом працюватимемо над тим, щоб припинити кровопролиття. Мої служби керуються принципом, що наша вірність нашим агентам довічна, а наша вдячність вічна", - заявив Мур.

Російські шпигуни в Європі - що відомо

Раніше ЗМІ писали, що після російського вторгнення в Україну шпигунська мережа в Європі була частково розгромлена. Це сильно підірвало можливості Кремля впливати на Європу. Водночас РФ відчайдушно намагається відновити свою шпигунську мережу в Європі, щоб перешкодити поставкам західної військової допомоги в Україну.

Зокрема, на початку року повідомлялося, що Велика Британія в даний час є головною метою для Росії, і РФ вербує армію шпигунів-камікадзе, щоб посіяти хаос у цій країні.

Водночас у Європі одним із лідерів за кількістю російських шпигунів в країні виявилася Швейцарія.

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