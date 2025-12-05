Конфлікт між Європейським союзом та США набирає обертів.

Соціальна мережа X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску, отримала штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення закону Європейського Союзу про модерацію контенту. Це може посилити напруженість у відносинах Брюсселя та Вашингтона через різні підходи до регулювання свободи слова та технологій. Це перший в історії штраф згідно із Законом ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), пише Bloomberg.

Європейська комісія дійшла висновку, що платний символ синьої галочки X вводив користувачів в оману, платформа перешкоджала наданню аналітикам доступу до даних і не змогла належним чином організувати сховище реклами.

У X є 60 днів, щоб знайти рішення для виправлення проблем, і 90 днів, щоб впровадити зміни, інакше їй можуть загрожувати додаткові стягнення.

Штраф не зачіпає решту доходів величезної приватної бізнес-імперії Маска в галузях космосу, інфраструктури та неврології, хоча регулятор розглядав і такі можливості.

Штраф становить незначну частину від 467 мільярдів доларів статків Маска і з'явився після місяців інтенсивного тиску з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово критикував суворі штрафи блоку та спроби регулювати американські технологічні компанії.

Незважаючи на відносно легке покарання, це протистояння виявляє поглиблення розриву між ЄС та США, зокрема в питаннях свободи слова.

Хоча розслідування розпочалося в грудні 2023 року, воно набуло більшого політичного значення, оскільки Маск підтримував кампанію Трампа та був близьким радником президента США як керівник так званого Департаменту ефективності уряду протягом кількох місяців на початку поточної каденції Трампа.

Згідно з DSA, який набув чинності у 2023 році, ЄС може накладати на онлайн-платформи штрафи у розмірі до 6% від їхнього річного світового доходу за неефективну боротьбу з незаконним контентом та дезінформацією або нездатність дотримуватися правил прозорості.

ЄС також розслідує діяльність кількох інших великих американських технологічних компаній, включаючи Apple Inc., Google, що належить Alphabet Inc., та Meta Platforms Inc.

Нещодавно блок оштрафував Apple та Meta відповідно до своїх правил цифрового антимонопольного законодавства на 500 мільйонів євро та 200 мільйонів євро відповідно. Він також виніс значні штрафи проти інших фірм, включаючи штрафи проти Google у розмірі понад 8 мільярдів доларів та окрему вимогу до Apple сплатити Ірландії заборгованість податків у розмірі 13 мільярдів євро згідно із законодавством про конкуренцію.

ЄС все ще має прийняти рішення щодо кількох інших потенційних порушень DSA, які були частиною розслідування X і можуть призвести до додаткових штрафів у майбутньому. Розслідування більш серйозних проблем щодо контролю X за незаконним контентом, дезінформацією про вибори та використанням нотаток спільноти ще не досягли стадії попередніх висновків комісії.

Маск раніше заявляв, що має намір оскаржити будь-які стягнення у суді, що може затримати виплату штрафу на кілька років.

Місяць тому акціонери Tesla ухвалили рішення, яке може зробити Ілона Маска першою людиною в історії зі статком понад 1 трильйон доларів. Для цього компанії потрібно досягнути капіталізації 8,5 трильйона доларів і виконати ряд інших фінансових цілей.

Раніше батько Ілона, Еррол Маск, зізнався, що вони із сином захоплюються російським диктатором Володимиром Путіним. На додачу до цього, Маск-старший ствердно відповів на питання, чи хотів би він отримати російський паспорт, і додав, що це було б для нього "великою честю".

