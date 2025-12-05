Уже висловилися держсекретар і віцепрезидент США.

Євросоюз оштрафував соцмережу X Ілона Маска за порушення європейських законів. У Вашингтоні розцінили це як "атаку на американський народ". З різкими заявами зокрема виступили перші особи держави.

"Штраф Європейської комісії в розмірі 140 мільйонів доларів - це не просто атака на X, це атака на всі американські технологічні платформи та американський народ з боку іноземних урядів", - заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Він також зазначив, що "дні онлайн-цензурування американців минули", ймовірно, маючи на увазі, що така цензура існувала за попередньої адміністрації США.

Ще до того, як рішення про штраф було ухвалено, із застереженнями виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Ходять чутки, що Єврокомісія оштрафує X на сотні мільйонів доларів за неучасть у цензурі. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через сміття", - написав він учора в соцмережі X.

Сам Ілон Маск поки що не зробив прямої заяви щодо цієї теми, але встиг репостнути кілька чужих висловлювань, включно з постом Рубіо, супроводивши його коментарем "Саме!"

Також він репостнув фрагмент свого ж інтерв'ю подкастеру Джо Рогану, в якому було сказано таке:

"Якщо немає свободи слова, люди не можуть голосувати усвідомлено. Якщо їх просто напихають пропагандою і немає свободи слова, демократія - ілюзія".

Крім того, він закріпив на своїй сторінці пост такого змісту:

"Свобода слова - основа демократії. Єдиний спосіб дізнатися, за що ви голосуєте".

За що оштрафували соцмережу X

Як писав УНІАН, соцмережа X (колишній Twitter) отримала штраф €120 мільйонів від Єврокомісії. Платформа була звинувачена в трьох основних порушеннях: оманливому дизайні "синьої галочки", який дав можливість будь-якому користувачеві купити верифікацію і прикинутися знаменитістю або офіційним акаунтом; непрозорості рекламного репозиторію; а також у відмові надати дослідникам доступ до публічних даних.

Соцмережа X має 60 днів, щоб запропонувати план усунення проблем із "галочкою", і 90 днів, щоб виконати інші вимоги щодо реклами та доступу до даних, інакше їй загрожують додаткові санкції - згідно з DSA, до 6% глобального річного доходу платформи.

