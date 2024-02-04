Мільярдер створив навколо себе досить суперечливу "культуру", в якій люди вважають себе "винними" Маску за свої статки.

Скандально відомий американський мільярдер Ілон Маск активно вживає наркотики та схиляє до цього топ-менеджерів своїх компаній Tesla і SpaceX. Про це йдеться у великій публікації-розслідуванні від The Wall Street Journal.

На підставі числених публічних інтерв’ю, приватних розмов і навіть судових свідчень, зроблених у різні роки людьми, знайомими із ситуацією в керівництві цих компаній, WSJ дійшла висновку, що у Маска склалися "глибокі особисті та фінансові зв’язки" з членами наглядових рад. В теорії ці люди мали б контролювати в інтересах акціонерів дії ексцентричного засновника компаній Tesla і SpaceX. Ці стосунки поєднують у собі "дружбу та багатство" і, ймовірно, суперечать законодавчим та корпоративним правилам управління компаніями такого типу.

Кілька нинішніх та колишніх директорів Tesla та SpaceX, включаючи акціонерів Антоніо Грасіаса та Айру Еренпрайс, технологічного магната Ларрі Еллісона, колишнього керівника ЗМІ Джеймса Мердока і рідного брата Ілона – Кімбала Маска, відвідують з мільярдером різноманітні вечірки та їздять на екзотичні курорти. Всі ці люди до певної міри завдячують саме Маску значним збільшенням своїх капіталів чи карколомною кар’єрою.

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За словами людей, які були свідками цього, або чули від свідків, Ілон Маск вживає заборонені в США наркотичні речовини, і в керівництві компаній Tesla та SpaceX знають про це, але не реагують на це. Хоча мали би, адже це прямо заборонено корпоративними правилами. WSJ стверджує, що Маск зокрема вживав кокаїн, екстазі, ЛСД і "чарівні гриби". Також Маск вживав кетамін, але стверджував, що має на нього рецепт.

Однак не лише сам мільярдер підсів на наркотики. За словами людей, які були свідками, корпоративні директори його компаній Антоніо Грасіас, Стів Юрветсон і Кімбал Маск теж вживали наркотики разом з Ілоном. Обсяг вживання наркотиків Маском і членами правління викликає занепокоєння, кажуть деякі з цих людей.

За словами обізнаних людей, Ілон Маск створив навколо себе певну "культуру", в якій його друзі-директори вживають наркотики разом з ним, аби не засмучувати людину, що принесла їм мільйони доларів. Більше того, вони не хочуть ризикувати втратою соціального капіталу, отриманого від близькості з Маском, що для деяких схоже на близькість до короля.

Адвокат Маска Алекс Спіро запевнив, що Ілон "регулярно і випадково проходить тестування на наркотики в SpaceX і ніколи не провалив тест". Сам Маск написав у Twitter, що за три роки вибіркового тестування на наркотики після інциденту з курінням трави в 2018 році "не було виявлено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю".

Однак обізнані люди кажуть, що взимку 2022 року хороший друг Маска та колишній член правління Tesla Ларрі Еллісон закликав його приїхати на його гавайський острів, щоб відпочити від роботи та "висохнути від наркотиків". За словами деяких людей, це сталося, коли друзі та інші близькі Маска були стурбовані тим, що його вживання наркотиків погіршується, і деякі люди навіть просили його піти на реабілітацію.

Інші скандали довкола Ілона Маска

Як писав УНІАН, у грудні Європейська комісія відкрила провадження щодо порушень у соціальній мережі Х (колишній Твіттер), яка належить Ілону Маску. Розслідування зосереджені на недотриманні правил протидії незаконному контенту та дезінформації, а також правил щодо прозорості реклами та доступу до даних для дослідників.

Також ми розповідали, що Ілон Маск публічно обматюкав рекламодавців, які відмовилися продовжувати співпрацю з придбаною ним платформою Х (колишній Twitter). Ведучий запитав у Маска, чи не бажає він вибачитися перед рекламодавцями, які пішли з Твіттера на тлі низки скандалів. Відповідь була несподіваною.

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