Таким чином вона порушила традицію, що тривала понад 70 років.

Перша леді США Меланія Трамп відмовилася запрошувати на тур гостинності в Білий дім дружину обраного президента США Джозефа Байдена Джилл Байден.

Про це повідомляє CNN.

Таким чином вона порушила традицію, що тривала понад 70 років: дружина президента перед інавгурацією приймала в сімейному крилі резиденції дружину нового глави держави, показувала їй житлові приміщення і розповідала про життя в Білому домі.

Напередодні інавгурації Байдена Меланія Трамп попрощалася з виборцями свого чоловіка і згадала найбільш значущі події останніх чотирьох років, відзначивши пандемію коронавірусу і роботу медиків. На майбутнє Меланія побажала американцям бути добрішими і цінувати єдність.

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"Необхідно зосередитися на тому, що нас об'єднує, і піднятися над тим, що розділяє. Необхідно завжди вибирати любов замість ненависті, світ замість насильства та інших замість себе. Ніякі слова не можуть висловити всю глибину моєї вдячності за честь служити вам першою леді», - підкреслила Меланія.

При цьому у своїй прощальній промові дружина Трампа ні слова не сказала про другий імпічмент чоловіка, висунутого після захоплення Капітолію його прихильниками.

Обрання Байдена президентом США

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: УНІАН