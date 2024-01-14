На Тайвані вважають союз Москви й Пекіна небезпечним для світу.

Росія перетворилася на інструмент в руках комуністичного Китаю, і така співпраця Москви та Пекіна шкодить міжнародному миру та безпеці. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Тайваню у відповідь на коментар російського МЗС щодо виборів президента острівної держави.

Так, на Тайвані розкритикували твердження Москви про те, що єдиним законним урядом Китаю є уряд у Пекіні, і що незалежного Тайваню не існує.

"Республіка Китай (Тайвань) є суверенною та незалежною державою і не пов'язана з Китайською Народною Республікою. Китайська Народна Республіка ніколи не правила Тайванем жодного дня. Це об'єктивний факт і статус-кво", – заявив МЗС Тайваню.

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Зазначається, що МЗС РФ невірно відображає правду і порушує волю тайваньского народу.

"Росія обрала роль інструмента в руках комуністичного режиму Китаю. Свідоме повторення "принципу одного Китаю" після виборів в нашій країні не лише не сприяє стабільності в Тайванській протоці, але знову підтверджує шкідливі наслідки об'єднання авторитарних режимів Китаю та Росії для міжнародного миру і стабільності, а також для міжнародного правопорядку, заснованого на правилах", – йдеться у заяві Тайваню.

Принцип одного Китаю та заява МЗС РФ

У світі існують дві незалежні одна від одної держави, що вважають себе Китаєм – Китайська республіка (острів Тайвань) та Китайська народна республіка (материковий Китай). Обидві вони вважають себе єдиним законним урядом Китаю, а іншого – незаконним самопроголошеним псевдоурядом.

Більшість країн світу так чи інакше мають відносини з обома державами, але дотримуються "принципу одного Китаю". Він полягає у тому, щоб визнавати "справжнім Китаєм" або КНР, або Тайвань і лише з одним мати офіційні дипломатичні стосунки, вважаючи "другий Китай" невід’ємною частиною першого.

Напередодні спікер МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи вибори президента Тайваню, заявила наступне:

"Російська сторона визнає, що у світі є лише один Китай, Уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай, а Тайвань є невід'ємною частиною Китаю. Російська сторона виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі"

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