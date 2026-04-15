Трамп заявив, що війна США проти Ірану завершена, - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що воєнна операція проти Ірану завершена, повідомила журналістка Fox News Марія Бартіромо в своєму Instagram.

Зокрема, Бартіромо у відео розповіла, знаходячись поруч з резиденцією очільника Білого дому, що щойно вона спілкувалася з Трампом й він багато говорив про економіку, про війну з Іраном, а також про НАТО. За її словами, в розмові він заявив про закінчення війни проти Ірану.

"Я сказала йому, пане президенте, ви постійно говорите про війну в минулому часі – "була", "була", "була". Я запитала: "Вона закінчилася?". Він відповів: "Вона закінчилася"", - розповіла журналістка.

Бартіромо додала, що більші деталі щодо інтерв'ю з президентом США будуть згодом.

Переговори між США та Іраном: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Associated Press, після того, як переговори в Ісламабаді під керівництвом віцепрезидента Джея Ді Венса не привели до прориву, США та Іран обговорюють можливість проведення другого раунду переговорів. Видання зазначає, що сторони хочуть провести нові переговори до закінчення двотижневого перемир'я. Окрім Ісламабада, як місце для проведення переговорів, американські чиновники розглядають також Женеву. Хоча місце та час проведення ще не визначені, переговори можуть відбутися у четвер, 16 квітня.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ Ірана заявило, що мирні переговори між США та Іраном зірвалися через "розбіжність у думках щодо двох-трьох важливих питань". Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї не уточнив, які саме питання це були. При цьому, він додав, що з деяких питань перемовники США та Ірану "фактично досягли взаєморозуміння". Багаї поділився, що вони обговорювали ситуацію в Ормузькій протоці, а чи йшлося про ядерну зброю, невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: