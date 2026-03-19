США вдарили по заводу балістичних ракет в Ірані: масштаби руйнувань показали на фото

Авіація Сполучених Штатів Америки в рамках операції "Епічна лють" завдала ударів по заводу з виробництва балістичних ракет в Ірані.

Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х. Під атакою опинилося підприємство, що знаходиться у місті Карадж.

"До початку операції "Епічна лють" іранський режим використовував завод з виробництва ракет "земля-земля" в Караджі для виготовлення балістичних ракет, які становили загрозу для американців, сусідніх країн та торгового судноплавства", – йдеться в заяві CENTCOM.

Вочевидь, ударів було завдано ще кілька днів тому, оскільки наведені в дописі супутникові знімки датуються 1 та 11 березня. На останньому яскраво продемонстровані масштаби руйнувань.

Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив підірвати найбільше газове родовище світу. За його словами, Вашингтон може "масово підірвати" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Тегеран і надалі атакуватиме обʼєкти в Катарі.

