ППО Ірану вперше могла збити F-35: що з літаком і яка реакція США

В Ірані повідомляють, що літак збито, а США стверджують, що F-35, попри пошкодження, зміг приземлитись.

Найсучасніший американський винищувач п'ятого покоління F-35 здійснив екстрену посадку на авіабазі США на Близькому Сході після ймовірного ураження іранським вогнем. Пілоту вдалося втримати машину в небі та приземлитися, попри пошкодження, отримані під час виконання місії, повідомляє CNN посилаючись на власні джерела

Інцидент стався під час бойового вильоту безпосередньо над територією Ірану. Це підтвердив офіційний представник Центрального командування США капітан Тім Гокінс. За його словами, літак-невидимка був змушений терміново перервати завдання. Наразі фахівці проводять детальну технічну експертизу бойової машини.

"Літак безпечно приземлився, а стан пілота стабільний", – заявив Гокінс. "Цей інцидент розслідується".

Ця подія може стати першим офіційно зафіксованим випадком ураження американського літака вартістю 100 мільйонів доларів іранськими силами з моменту початку конфлікту наприкінці лютого, повідомляє канал.

Тим часом іранська агенція IRNA оприлюднило відео з нібито враженням американського F-35. Проте підтверджень цього факту немає.

Яка зараз ситуація навколо Ірану

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії оголосив, що Ер-Ріяд зберігає за собою право на застосування військової сили проти Ірану у відповідь на ракетні удари. Він підкреслив, що довіра до Ірану повністю зруйнована.

Також внаслідок ескалації ситуації навколо Ірану світові ціни на нафту відчутно зросли. Котирування нафти марки Brent підвищились на 6,25 долара до 113,63 долара за барель, а американська нафта марки WTI подорожчала на понад долар - до 96,48 долара за барель.

Крім того, конфлікт негативно вплинув на ціни на мідь. На Лондонській біржі металів спостерігається масове падіння цін у зв'язку з ракетними ударами Ірану та Ізраїлю по енергетичних об'єктах на Близькому Сході.

