Ресурси Штатів вичерпуються, а стратегічні цілі залишаються недосяжними, вважає російський чиновник.

Білий дім ризикує втратити світове панування через виснажливу військову кампанію проти Ірану на Близькому Сході. Ресурси країни вичерпуються, а стратегічні цілі залишаються недосяжними, заявив у своєму Telegram-каналі член конституційного комітету Ради Федерації РФ Олексій Пушков.

Російський політик пише, що Вашингтон став заручником власної імперської політики. Пушков вважає, що Сполучені Штати зіткнулися з так званим "прокляттям глобальної наддержави". Це стається, коли країна починає воювати заради збереження ілюзорного контролю.

Пушков порівняв нинішню ситуацію з кризою колишньої Британської імперії. Лондон свого часу теж намагався реагувати на всі виклики одночасно і це призвело до катастрофічного перенапруження сил. Зрештою, Британія втратила все, а тепер цей шлях повторює Америка.

Відео дня

"Свого часу глобальна Британська імперія так само реагувала на численні виклики своєму пануванню. У підсумку це призвело до перенапруження сил – і до занепаду імперії", - написав російський сенатор.

Цікаво, що подібні паралелі у своєму дописі Пушков не проводить з власною імперією, яка напала на Україну.

Російський сенатор зазначає, що США витрачають колосальні суми на війну, а ці гроші мали б піти на внутрішній розвиток. Замість модернізації власного виробництва, Штати фінансують руйнування. Китай тим часом нарощує потужність і Пекін стає головним конкурентом у 21-му столітті, поки Америка воює, пише чиновник РФ.

"Замість того, щоб перебудовувати американську економіку та змагатися з Китаєм – своїм головним суперником у 21 столітті, США витрачають по 1–1,5 млрд доларів на день, щоб зруйнувати ще одну країну на Близькому Сході", - підкреслив Пушков.

Пушков нагадав про 7 трильйонів доларів, які пішли на операції в Афганістані, Іраку, Лівії та Сирії. Економіка наддержави може просто не витримати такого навантаження в довгостроковій перспективі, вважає сенатор.

Яка зараз ситуація в Ірані

Іран запустив ракети на найбільший у світі комплекс з виробництва скрапленого природного газу в місті Рас-Лаффан, Катар. Міністерство внутрішніх справ Катару підтвердило інформацію про інцидент, повідомляючи про виникнення пожежі на об'єкті, яку зараз ліквідують відповідні служби.

У відповідь на атаку Дональд Трамп пригрозив масовим знищенням іранського газового родовища Південний Парс у разі подальших атак Ірану на територію Катару. Ця заява пролунала на тлі зростання напруженості після ракетних ударів Ізраїлю по тому ж родовищу.

Тим часом Саудівська Аравія заявила про можливість застосування військової сили у відповідь на ракетні атаки Ірану проти Ер-Ріяду та його регіональних союзників. Принц Фейсал, міністр закордонних справ Саудівської Аравії, підкреслив втрату довіри до Ірану і заявив про неприйнятність ворожих дій Тегерана як безпосередньо, так і через використання регіональних проксі-сил.

