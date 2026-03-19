'З силою, якої Іран ніколи не бачив': Трамп пригрозив підірвати найбільше газове родовище світу

Трамп пригрозив знищити Південний Парс у разі нових атак Ірану, що посилює ризик глобальної енергетичної кризи.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може "масово підірвати" іранське газове родовище Південний Парс у разі подальших атак Тегерана на об’єкти Катару, пише The Guardian.

Загроза прозвучала на тлі різкого загострення ситуації після ударів Ізраїлю по Південному Парсу. У відповідь Іран атакував енергетичну інфраструктуру в регіоні, зокрема об’єкти зрідженого газу в Катарі.

Трамп заявив, що США "нічого не знали" про ізраїльську атаку, однак наголосив: якщо Іран продовжить удари, відповідь буде безпрецедентною.

"Сполучені Штати масово підірвуть газове родовище Південний Парс із силою, якої Іран ніколи не бачив", – заявив він.

Удар по ринках і енергетиці

Ескалація вже вплинула на глобальні ринки: ціни на нафту Brent зросли до 114 доларів за барель, а газ подорожчав на понад 20%. Під ударом опинилися ключові енергетичні об’єкти в регіоні, включно з найбільшим LNG-хабом у Катарі.

Також повідомляється про зупинку частини інфраструктури в ОАЕ через атаки, а Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок енергоносіїв, фактично залишається заблокованою.

Реакція світу

Міжнародні лідери закликають до стриманості. Президент Франції Еммануель Макрон виступив за мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі, наголосивши на загрозі для глобальної енергетичної безпеки.

Водночас країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія, також заявляють про можливість військової відповіді на дії Ірану.

Південний Парс у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, днями ЗМІ писали, що США разом з Ізраїлем атакували найбільше газове родовище Ірану - Південний Парс, а також інші об’єкти інфраструктури в районі Асалуйє.

Авіаудар уразив газосховища на родовищі Південний Парс, що призвело до зупинки роботи двох нафтопереробних заводів із загальною потужністю приблизно 100 мільйонів кубометрів на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: