Ірландія є однією з 39 країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду через потенційні воєнні злочини російських військ в Україні.

Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені заявляє, що його країна виділяє три мільйони євро для розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів окупаційних військ Російської Федерації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ковені сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

"Ми також віримо, що навіть найбільш потужні країни у світі є підзвітними перед міжнародним правом. І ми віримо, що багато звірств, які відбулися проти українських громадян на цей момент, повинні бути розглянуті для забезпечення повної відповідальності за ці дії", - заявив Ковені.

У цьому зв'язку він сказав, що Ірландія є однією з 39 країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду через потенційні воєнні злочини російських військ в Україні.

"З цієї причини сьогодні я оголошую про додаткові 3 мільйони євро для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду, аби забезпечити всебічне виконання судом своєї роботи", - наголосив Ковені.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

Він заявив, що отримав звернення від 39 країн про ситуацію в Україні, що дозволило почати розслідування ситуації в Україні у період з 21 листопада 2013 року, тим самим охоплюючи масштаб будь-яких минулих чи поточних тверджень про воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєні у будь-якій частині України будь-якою особою.

13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан під час відвідування Бучі заявив, що Україна є місцем злочину.

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