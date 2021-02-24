Остання статуя диктатора ХХ століття Франсиско Франко була демонтована на іспанській території.
Читайте такожВ Іспанії перепоховали останки диктатора Франко (фоторепортаж, відео)Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, це сталося після того, як крихітний анклав Мелілья на середземноморському узбережжі Африки проголосував за знесення пам'ятника фашистському диктатору. Тільки крайня права партія Vox в Мелільї голосувала проти демонтажу.
Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, що стояла біля воріт міста.
Статуя, виготовлена скульптором Енріке Ново Альваресом, була встановлена на честь Франциско Франко у 1978 році, через три роки після смерті диктатора.
Хто такий диктатор Франко
Генерал Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році. Понад 30 тис. осіб були вбиті під час громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років, коли націоналістичні сили Франко перемогли республіканський уряд.
Потім він очолив режим державного терору і національної пропаганди через контрольовані ЗМІ і державну систему освіти.
Лише в 2007 році в Іспанії був ухвалений закон про історичну пам'ять, покликаний визнати страждання жертв франкізму. Відповідно до цього закону символи диктатури поступово демонтувалися, в тому числі інші статуї по всій Іспанії.
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