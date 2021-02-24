Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, що стояла біля воріт міста Мелілья.

Остання статуя диктатора ХХ століття Франсиско Франко була демонтована на іспанській території.

Читайте такожВ Іспанії перепоховали останки диктатора Франко (фоторепортаж, відео)Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, це сталося після того, як крихітний анклав Мелілья на середземноморському узбережжі Африки проголосував за знесення пам'ятника фашистському диктатору. Тільки крайня права партія Vox в Мелільї голосувала проти демонтажу.

Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, що стояла біля воріт міста.

Статуя, виготовлена ​​скульптором Енріке Ново Альваресом, була встановлена ​​на честь Франциско Франко у 1978 році, через три роки після смерті диктатора.

Хто такий диктатор Франко

Генерал Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році. Понад 30 тис. осіб були вбиті під час громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років, коли націоналістичні сили Франко перемогли республіканський уряд.

Потім він очолив режим державного терору і національної пропаганди через контрольовані ЗМІ і державну систему освіти.

Лише в 2007 році в Іспанії був ухвалений закон про історичну пам'ять, покликаний визнати страждання жертв франкізму. Відповідно до цього закону символи диктатури поступово демонтувалися, в тому числі інші статуї по всій Іспанії.

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Автор: УНІАН