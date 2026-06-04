Словенія влаштувала демарш проти Ізраїлю й відмовила в посадці літаку з туристами

За даними ізраїльської сторони, рішення Любляни стало частиною політичного протесту проти дій уряду Ізраїлю.

Ізраїльська авіакомпанія Israir Airlines зіткнулася з несподіваними труднощами під час виконання рейсу до Словенії. Літаку, який прямував до Любляни, відмовили в дозволі на посадку, через що екіпажу довелося змінювати маршрут і здійснювати посадку на території сусідньої Хорватії, пише The Times of Israel.

Інцидент викликав резонанс як в авіаційній галузі, так і серед ізраїльських посадовців. За інформацією ізраїльських ЗМІ, словенська сторона не дозволила рейсу приземлитися в аеропорту столиці, попри заздалегідь погоджений маршрут.

Генеральний директор Israir Урі Сіркіс різко розкритикував рішення словенської влади. За його словами, заборона має політичний характер і суперечить чинним авіаційним домовленостям у межах Європейського Союзу.

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"Словенська влада відмовляється дозволяти будь-яким ізраїльським авіаперевізникам приземлятися, оскільки рішуче виступає проти політики ізраїльського уряду", – заявив Сіркіс.

За даними ізраїльської сторони, рішення Любляни стало частиною політичного протесту проти дій уряду Ізраїлю. Міністерство закордонних справ Ізраїлю та Управління цивільної авіації намагалися врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом, однак переговори не дали результату.

Міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев назвала дії Словенії неприйнятними та попередила про можливі наслідки:

"Це політичне рішення, яке безпосередньо впливає на громадян Ізраїлю. Будь-хто, хто намагається бойкотувати нас через авіацію, повинен розуміти, що це матиме наслідки".

Регев також заявила, що Ізраїль використає всі доступні дипломатичні та юридичні механізми для захисту своїх прав у сфері міжнародного авіасполучення.

Ситуація розгортається на тлі складних відносин між Ізраїлем та низкою європейських держав, які критикують дії ізраїльського керівництва на Близькому Сході. Додатковим фактором є внутрішньополітичні зміни у самій Словенії, де триває процес формування нового уряду.

В Ізраїлі наголошують, що політичні суперечки не повинні впливати на безпеку польотів та роботу цивільної авіації, тоді як словенська сторона наразі офіційно не коментувала деталі інциденту.

Політична ситуація навколо Ізраїлю

Зазначимо, видання Politico повідомляло, що поразка Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині позбавляє Ізраїль одного з найнадійніших союзників в ЄС. За інформацією видання, саме екс-лідер Угорщини неодноразово використовував своє право вето, аби захистити уряд Беньяміна Нетаньягу від тиску через політику щодо Палестини.

Крім того, протистояння проявилося й у культурній площині - так, пісенний конкурс "Євробачення 2026" стикнувся із найбільшим бойкотом за всю свою 70-річну історію. Як повідомляє видання BBC, що хоча в конкурсі цьогоріч беруть участь 35 країн, телерадіокомпанії з Іспанії, Ірландії, Нідерландів, Ісландії та Словенії відмовилися від участі на знак протесту проти допуску Ізраїлю.

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