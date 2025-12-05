Словенія планує виділити близько 43 мільйонів євро до кінця року на підсилення оборонних спроможностей України. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Зазначається, що прем'єр провів у Києві зустріч з міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем.
"Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО. Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм", - зауважив Шмигаль.
Він також відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.
Про що іще говорили
"Сфокусувалися на шляхах розвитку нашої співпраці. Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА. Разом вивчаємо можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі", - повідомив український міністр.
Крім того, урядовці обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів.
"Інше питання - спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони", - зазначив Шмигаль.
Останні новини про PURL
Як відомо, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) є спільною програмою Сполучених Штатів Америки та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами Альянсу.
Раніше видання Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомило, що ця країна не братиме участі у програмі PURL, оскільки вже почалися "мирні переговори".
Крім того, повідомлялося, що напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона, аби Греція приєдналася до PURL.