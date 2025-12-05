З колегою зі Словенії вони обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських військовослужбовців.

Словенія планує виділити близько 43 мільйонів євро до кінця року на підсилення оборонних спроможностей України. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Зазначається, що прем'єр провів у Києві зустріч з міністром оборони Словенії Борутом Сайовіцем.

"Подякував Словенії за підтримку за всіма важливими напрямами, зокрема за участь в ініціативі PURL. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО. Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм", - зауважив Шмигаль.

Відео дня

Він також відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Про що іще говорили

"Сфокусувалися на шляхах розвитку нашої співпраці. Готові ділитися досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів БПЛА. Разом вивчаємо можливості спільних індустріальних проєктів у європейських ініціативах EDIP і SAFE, а також у межах "данської моделі", - повідомив український міністр.

Крім того, урядовці обговорили можливість надання тренувального озброєння для підготовки українських воїнів.

"Інше питання - спрямування російських заморожених активів на підтримку української оборони", - зазначив Шмигаль.

Останні новини про PURL

Як відомо, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) є спільною програмою Сполучених Штатів Америки та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами Альянсу.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомило, що ця країна не братиме участі у програмі PURL, оскільки вже почалися "мирні переговори".

Крім того, повідомлялося, що напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона, аби Греція приєдналася до PURL.

Вас також можуть зацікавити новини: