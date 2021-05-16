Ізраїльська армія показала зруйнований обстрілом ХАМАС будинок.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, в бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

"Це ізраїльський будинок, постраждалий лише від однієї ракети з 2,9 тис., які ХАМАС випустив із Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни зазнають нападу. Ми продовжимо їх захищати", - йдеться в повідомленні на сторінці армії у Twitter, де також опубліковано відео будинку, зруйнованого обстрілом.

За словами генерал-майора Орі Гордіна, швидкість запуску ракет за цей тиждень перевершила попередні атаки із сектора Газа, а також воєнні дії 2006 року з Хезболлою в Лівані, повідомляє BBC.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71 — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Водночас Міністерство охорони здоров'я в Газі повідомляє про 33 загиблих внаслідок авіаційних ударів Ізраїлю в неділю, пише BBC. Серед них 12 жінок та 8 дітей. Ще п'ять десятків людей отримали поранення. Медики шукають живих під завалами будівель.

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Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир’я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

З вечора суботи до ранку неділі палестинські угрупування випустили понад 130 ракет у бік Ізраїля з сектора Газа.

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Переклад: Катерина Комолова