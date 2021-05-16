Армія Ізраїлю обіцяє продовжувати захищати жителів країни / фото REUTERS

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, в бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

"Це ізраїльський будинок, постраждалий лише від однієї ракети з 2,9 тис., які ХАМАС випустив із Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни зазнають нападу. Ми продовжимо їх захищати", - йдеться в повідомленні на сторінці армії у Twitter, де також опубліковано відео будинку, зруйнованого обстрілом.

За словами генерал-майора Орі Гордіна, швидкість запуску ракет за цей тиждень перевершила попередні атаки із сектора Газа, а також воєнні дії 2006 року з Хезболлою в Лівані, повідомляє BBC.

Водночас Міністерство охорони здоров'я в Газі повідомляє про 33 загиблих внаслідок авіаційних ударів Ізраїлю в неділю, пише BBC. Серед них 12 жінок та 8 дітей. Ще п'ять десятків людей отримали поранення. Медики шукають живих під завалами будівель.

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Переклад: Катерина Комолова