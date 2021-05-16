Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, в бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.
"Це ізраїльський будинок, постраждалий лише від однієї ракети з 2,9 тис., які ХАМАС випустив із Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни зазнають нападу. Ми продовжимо їх захищати", - йдеться в повідомленні на сторінці армії у Twitter, де також опубліковано відео будинку, зруйнованого обстрілом.
За словами генерал-майора Орі Гордіна, швидкість запуску ракет за цей тиждень перевершила попередні атаки із сектора Газа, а також воєнні дії 2006 року з Хезболлою в Лівані, повідомляє BBC.
This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021
Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71
Водночас Міністерство охорони здоров'я в Газі повідомляє про 33 загиблих внаслідок авіаційних ударів Ізраїлю в неділю, пише BBC. Серед них 12 жінок та 8 дітей. Ще п'ять десятків людей отримали поранення. Медики шукають живих під завалами будівель.
Читайте такожЖертвами бойових дій між Ізраїлем та сектором Гази стали 42 дитиниЗагострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Газа тривають з 10 травня.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир’я з армією Ізраїлю.
- 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.
- З вечора суботи до ранку неділі палестинські угрупування випустили понад 130 ракет у бік Ізраїля з сектора Газа.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram